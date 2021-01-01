

الإعلان عن هاتف Oppo A15 الإقتصادي رسميًا في السوق المصري ! الإعلان عن هاتف Oppo A15 الإقتصادي رسميًا في السوق المصري !

قامت شركة اوبو في السوق المصري بشكل رسمي بالإعلان عن هاتف Oppo A15 الإقتصادي الجديد، ويأتي الهاتف في الفئة الإقتصادية بمواصفات تقليدية جدًا، لذلك سيكون موقف الهاتف وسط المنافسين ليس الأفضل خاصة مع إنتشار معالجات ميدياتك سلسلة الـG المُخصصة للألعاب في الفئة الإقتصادية.







مواصفات Oppo A15 :-

وزن 175 جرام

أبعاد الهاتف 164×75.4×7.9 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والسيلفي في نوتش Water Drop في الأعلى

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معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة، يعمل بدقة تصنيع 12 نانو ميتر، الـ4 أنوية الأقوى من نوع Cortex A53 بتردد 2.35 جيجا هيرتز، المعالج الرسومي هو PowerVR GE8320نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة ColorOS 7.2مساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم HDRكاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الخارجية الـ3.5 ملليالهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجودة في الظهردعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية بسعة 4230 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عن طريق منفذ Micro USB 2.0الوان الهاتف الإسود والأزرق والأبيضA15 Colorsتم تسعير هاتف Oppo A15 في السوق المصري للنسخة الوحيدة المتوفرة منه بمساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام بسعر 2100 جنية مصري والهاتف مُتاح للشراء من اليوم 1 ديسمبر 2020.الهاتف يُقدم الخامات التقليدية في هذه الفئة السعرية مع تصميم مقبول الى حدٍ ما، اما عن الشاشة فهي ليست الأفضل لكنها مقبولة ايضًا، ونجد منافسين مثل Redmi 9 بشاشة أفضل وبدقة أعلى بفرق سعري بسيط.بالنسبة للمعالج فالهاتف يُقدم معالج متواضع جدًا في هذه الفئة السعرية، معالج P35 الذي تم إستبداله بمعالج G35 مع بعض التطورات، وفي هذه الفئة السعرية نجد معالجات أقوى بفرق ضخم مثل Infinix Hot 10 وRedmi 9 وهي هواتف تُقدم معالجات قوية بأداء ممتاز في الألعاب في هذه الفئة.بالنسبة للبطارية فهي ليست الأكبر ولا تدعم الشحن السريع، كما ان منفذ الشحن المُستخدم هو منفذ قديم. مما نجد ان الهاتف يخسر في نقطة البطارية امام المنافسين، وبشكل عام الهاتف متواضع جدًا من جميع النواحي ولا يُقدم أي قيمة مقابل سعر كما ان الكاميرات أرقامها ووظائفها لا تقدم اي جديد في هذه الفئة السعرية.