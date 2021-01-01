

هواتفأوبو تعلن رسميا عن هاتفي الجيل الخامس Reno5 وReno5 Pro.. كم سعرهما؟ هواتفأوبو تعلن رسميا عن هاتفي الجيل الخامس Reno5 وReno5 Pro.. كم سعرهما؟

أعلنت شركة أوبو Oppo عن الهاتفين الذكيين الجديدين “رينو5″ Reno5 و”رينو5 برو” Reno5 Pro.



ويبدو هاتفا أوبو الجديدان متماثلان من الظهر، لكنهما مختلفان في بعض المكونات الداخلية، ومنها نوعية المعالج، والهاتفان داعمان لشبكات الجيل الخامس 5G.



مواصفات وسعر هاتف أوبو Oppo Reno5 5G

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الشبكات: GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G.التصميم: واجهة وظهر من الزجاج، وإطار من الألمونيوم.الشاشة: من نوع أوليد OLED، بقياس 6,43 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 85,1%، ونسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتز.نظام التشغيل: واجهة المستخدم ColorOS 11.1 القائمة على أندرويد 11.المعالج: كوالكوم سنابدراجون 765جي (7 نانومتر).معالج الرسوميات: أدرينو 620.الذاكرة العشوائية (رام): 8 و12 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 2.1.الكاميرا الأمامية: بدقة 32 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (واسعة)، مع ميزة HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 4K@30fps و1080p@30/60/120fps.عدسة بدقة 64 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.7 (واسعة)، وميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (واسعة للغاية).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).حساس البصمة: تحت الشاشة.البطارية: بسعة 4,300 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، والشحن العكسي، تقنية SuperVOOC 2.0.موعد الإطلاق: يناير 2021.السعر: 340 يورو تقريبا (حوالي 6,500 جنيها مصريا).مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno5 Pro 5Gالشبكات: GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G.التصميم: واجهة وظهر من الزجاج، وإطار من الألمونيوم.الشاشة: من نوع أوليد OLED، بقياس 6,55 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 88,6%، ونسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتز.نظام التشغيل: واجهة المستخدم ColorOS 11.1 القائمة على أندرويد 11.المعالج: ميدياتك MediaTek Dimensity 1000+ (7 نانومتر).معالج الرسوميات: Mali-G77 MC9.الذاكرة العشوائية (رام): 8 و12 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 2.1.الكاميرا الأمامية: بدقة 32 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (واسعة)، ودعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 4K@30fps و1080p@30/60/120fps.عدسة بدقة 64 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.7 (واسعة)، وميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (واسعة للغاية).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).حساس البصمة: تحت الشاشة.البطارية: بسعة 4,350 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، والشحن العكسي، تقنية SuperVOOC 2.0.موعد الإطلاق: يناير 2021.السعر: 430 يورو تقريبا (حوالي 8,200 جنيها مصريا).