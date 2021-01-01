

مواصفات وأسعار هاتف Gionee K30 Pro مواصفات وأسعار هاتف Gionee K30 Pro

أعلنت اليوم شركة Gionee عن الهاتف Gionee K30 Pro وهو مختلف تماما عن الهاتف K3 Pro الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس، كشفت الشركة عن بعض المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف ومن المواصفات التي تم عرضها نرى أن هذا الهاتف رائع جدا مقارنة بسعره الرخيص وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأزرق والأبيض والأسود. وفي هذا المقال سأعرض عليكم سعر ومواصفات هاتف Gionee K30 Pro.



المواصفات الرئيسية للهاتف

يأتي K30 Pro مع شاشة IPS LCD حجمها 6.53 بوصة وبدقة 720 × 1520 بكسل بتصميم شكل قطرة الماء، كما أنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع 3 كاميرات في الخلف الرئيسية دقتها 16 ميجا بكسل والثانية فائقة الاتساع لم يتم الكشف عن دقتها ونفترض أن الكاميرا الثالثة هي مستشعر عمق أو كاميرا ماكرو مماثلة ذات فائدة قليلة.



هذا الهاتف يضم كذلك معالجا ثماني النواة بسرعة 2 جيجا هرتز من MediaTek SoC ولم يتم الكشف عن فئة المعالج كما أنه سيعمل بنظام Android 7.1 وهو أمر مثير للصدمة بالنظر إلى أن الهواتف بدأت بالفعل في الوصول مع Android 11، بالإضافة إلى ذلك هناك نسختان على مستوى الذاكرة الأولى تضم 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية والثانية تضم 8 جيجا رام و 128 جيجا بايت والهاتف يدعم فتحة البطاقة الخارجية MicroSD لزيادة السعة التخزينية.

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بطارية هاتف Gionee K30 Pro تأتي بسعة 4000 ملي أمبير ولم توضح الشركة قوة الشحن السريع، لا يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ولكنه موجود في أسفل الكاميرات الخلفية يشبه إلى حد كبير تلك الموجودة على Huawei Mate 30 Pro.سعر هاتف Gionee K30 Proسعر الهاتف Gionee K30 Pro يبدأ من 110 دولارات أمريكية للنسخة التي تضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.