

كشف الستار عن Honor 10X Lite في مصر مع بعض المُنتجات الأخرى ! كشف الستار عن Honor 10X Lite في مصر مع بعض المُنتجات الأخرى !

أعلنت شركة هونر في السوق المصري من خلال توكيلها “إتصال” عن هاتفها الجديد Honor 10X Lite بشكل رسمي. كما أعلنت الشركة عن بعض المُنتجات الأخرى مثل ساعة Watch GS Pro وباند رياضي Watch ES وسماعات TWS بإسم Choise TWS. تأتي هذه المنتجات بالسوق المصري طبقًا لخطة هونر السابقة قبل بيعها.



مواصفات Honor 10X Lite :-

وزن 206 جرام مع أبعاد 165.7×76.9×9.3 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في نفس الوقت

شاشة من نوع IPS LCD وتأتي بحجم 6.67 بوصة مع دقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في المنتصف



معالج كيرين 710A ثماني النواة والأربعة الأقوى بتردد 2.0 جيجا هيرتز Cortex A73 ودقة تصنيع المعالج 14 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G51 MP4

مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام

اندرويد 10 بواجهة هونر Magic UI 3.1 بدون خدمات جوجل

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير العريض والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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دعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps مع دعم للـHDR وPanorama وفلاش LEDدعم الـNFCدعم منفذ 3.5 مللي للسماعات الخارجيةبصمة الإصبع موجودة على زِر الباوربطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات من خلال منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف الأخضر والأزرق والإسودHonor 10X Lite Priceتم تسعير هاتف Honor 10X Lite اليوم في السوق المصري رسميًا للنسخة الوحيدة المتوفرة منه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3333 جنية مصري، والهاتف متاح للحجز المسبق من اليوم وحتى يوم 29 نوفمبر وهدايا الحجز المُسبق هي ميزان Honor Smart Scale 2 مع 15 جيجا مساحة تخزين على Huawei Cloud لمدة سنة.الهاتف يُقدم خامات تقليدية في هذه الفئة السعرية. يوجد الأفضل منها لكننا لا ننتظرة حاليًا من هونر، اما عن شكل التصميم فهو مقبول جدًا بشكل رصة الكاميرات الخلفية. اما عن الشاشة فهي جيدة تُقدم الجيدة في هذه الفئة السعرية مع تصميم مُمتاز نظرًا لوجود السيلفي في ثُقب في منتصف الشاشة.اما عن الأداء فالهاتف يأتي بأداء ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية خاصة في الألعاب، فنجد هواتف أرخص بفرق سعري كبير مثل Redmi 9 وأداء أفضل في الألعاب، لكن بشكل عام في سنة 2020 تطور المعالجات ليس كبير والمعالج مازال يُقدم أداء متوازن مقبول في هذه الفئة السعرية ولا يوجد معالجات أقوى بفرق ضخم.بالنسبة للبطارية فالهاتف يُقدم بطارية كبيرة مثل ما نجد في منافسين مثل Redmi Note 9 كما تدعم الشحن السريع لشحن 46% من البطارية في نصف ساعة فقط. سرعة شحن مقبولة نسبيًا، اما عن الكاميرات فهي كأرقام عادية تقليدية مُعتادة والحكم عليها سيكون من خلال تجربة الهاتف الفعلية التي سنقدمها لكم قريبًا !