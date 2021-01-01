

سامسونج تُطلق Galaxy A12 و Galaxy A02s رسميًا – هواتف إقتصادية جديدة ! سامسونج تُطلق Galaxy A12 و Galaxy A02s رسميًا – هواتف إقتصادية جديدة !

قامت شركة سامسونج اليوم في الخارج رسميًا بطرح هاتفين إقتصاديين جديدين بشكل رسمي وهم Galaxy A12 و Galaxy A02s، وتأتي هذه الهواتف في الفئة الإقتصادية لتُقدم مواصفات تقليدية متعارف عليها في هذه الفئة السعرية بدون أي تطورات قوية او قيمة قوية مقابل سعر.



مواصفات Galaxy A12 :-

وزن 205 جرام

أبعاد الهاتف 164×75.8×8.9 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا بمنفذ مخصص له

شاشة من نوع TFT بقياس 6.5 بوصة بدقة 720×1560 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في الأعلى



معالج غير معروف كالمعتاد لكن أرقامه تُطابق أرقام ميدياتك Helio P35 والذي يأتي بمعمارية تصنيع 12 نانو ميتر وبثمانية أنوية وقوة تصل الى 2.3 جيجا هيرتز

نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة سامسونج One UI

مساحة تخزين 32 جيجا مع 3 جيجا رام او 64 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي بحجم 5000 مللي امبير وتدعم الشحن بقوة 15 وات عن طريق منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف الأزرق والأبيض والإسودتم تسعير هاتف Samsung Galaxy A12 رسميًا في الخارج للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 180 يورو او حوالي 3300 جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 200 يورو او حوالي 3700 جنية مصري.هاتف A12 الجديد يُعتبر هو الجيل الجديد من Galaxy A11 السابق، يأتي بخامات بلاستيكية معتادة في هذه الفئة السعرية لكن مع نقشة تُعطي ملمس لطيف ومسكة أفضل في اليد، اما عن الشاشة فهي ليست الأفضل تمامًا في هذه الفئة السعرية. حيث نجد هاتف Redmi 9 بسعر أرخص وبشاشة بدقة أعلى.اما عن الأداء فالهاتف لم يتم الكشف عن المعالج المُستخدم به لكن المتوقع طبقًا للأرقام هو P35 وهو للأسف معالج متواضع جدًا في هذه الفئة السعرية. نجد هاتف مثل Poco M3 الذي تم إطلاقه اليوم يُقدم أداء أقوى بفرق ضخم مع تسعير أرخص. وبالنسبة للبطارية فهي كبيرة لكنها ليست الأكبر ولا تدعم الشحن السريع.مواصفات Galaxy A02s :الهاتف يأتي بنفس مواصفات هاتف جالاكسي A12 لكن مع بعض الإختلافات البسيطة :-معالج كوالكوم سناب دراجون 450 ثماني النواة والأنوية من نوع Cortex A53 بتردد 1.8 جيجا هيرتز ودقة التصنيع 14 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 506كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية 13 ميجا بيكسل وتم الإستغناء عن عدسة الـUltra Wideكاميرا سيلفي واحدة بدقة 5 ميجا بيكسلمساحة تخزين 32 جيجا مع 3 جيجا رامنفس البطارية بمنفذ شحن Micro USB 2.0الهاتف هو الجيل الأحدث من Galaxy A01 وجاء ببعض التطورات الملحوظة، حيث نجد مساحة تخزين أكبر مع بطارية أكبر بفرق واضح وشاشة أكبر ومعالج مُختلف مع كاميرا خلفية إضافية للماكرو. بشكل عام الهاتف يُقدم مواصفات إقتصادية بحته كما هو واضح من الأرقام والمواصفات.الهاتف يأتي بنسخة واحدة بمساحة تخزين 32 جيجا مع 3 جيجا رام، وتم تسعير الهاتف بسعر 150 يورو او حوالي 2800 جنية مصري، وسيتوفر الهاتف للبيع في الخارج في شهر فبراير القادم !