تحديث Android 11 لأجهزة Samsung Galaxy واهم المميزات تحديث Android 11 لأجهزة Samsung Galaxy واهم المميزات

Android 11 هو التحديث الرئيسي لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Google والمعروف اسم نظام الاندرويد. تم إصدار أول معاينة للمطورين لنظام Android 11 في فبراير 2020 مع جدولة الإصدار التجريبي العام للإعلان في مؤتمر جوجل للمطورين (Google I / O 2020) والذي كان من المفترض أن يتم في 3 يونيو.



ولكن، أجبرت جائحة COVID19 شركة Google على إلغاء الحدث وإطلاق الإصدار التجريبي للتو عبر الانترنت.



سيكون لدى العديد من المستخدمين فضول لمعرفة المزيد عن تحديث Android 11 للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من Samsung Galaxy.

سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تؤكد Samsung رسميًا أي من أجهزتها ستحصل على Android 11.ستصدر Samsung بالتأكيد نظام Android 11 لأجهزتها بإصدار جديد من واجهة One UI المخصصة.نظرًا لأنه تم إصدار One UI 2.5 مع Android 10 الحالى، فهناك فرصة جيدة أن تقوم Samsung بإصدار One UI 3.0 مع Android 11.أفضل ميزات Android 11تركز Google على تمكين المستخدمين من الاستفادة بشكل أفضل من أحدث الابتكارات مع Android 11 مع التأكيد أيضًا على الخصوصية والأمان.سيكون هناك أيضًا تحسينات لشبكات الـ 5G، ودعم أنواع الشاشات الجديدة التي تستخدم عناصر تصميم الثقب والانحناء، وتحسينات التعلم الآلي والمزيد.تعد خيارات الأذونات الجديدة من بين أفضل ميزات Android 11.حيث سيتمكن المستخدمون من منح التطبيقات وصولاً مؤقتًا إلى البيانات الحساسة مثل الميكروفون والكاميرا بإذن لمرة واحدة.لن يتمكن التطبيق من الوصول إلى تلك البيانات بمجرد أن يبتعد المستخدم عنها.يعمل Android 11 على تبسيط المحادثات من خلال قسم مخصص للمحادثات في مركز الإشعارات.سيتم استخدام الفقاعات لإبقاء المحادثات في الرؤية أثناء تعدد المهام على الهاتف.إذا كان التطبيق يدعم نسخ / لصق الصورة، فسيكون من الممكن أيضًا إدراج الصور مباشرة في الردود المضمنة للإشعار.من التحسينات المفيدة إلى حد ما أن وضع الطائرة لن يعطل خاصية الـ Bluetooth بعد الآن.هذا يعني أن الأشخاص الذين يقومون بتمكين وضع الطائرة لا يتعين عليهم فتح مركز الإشعارات مرة أخرى وإعادة توصيل أجهزة Bluetooth الخاصة بهم.ليس من السهل تمامًا رؤية الإشعارات المرفوضة مسبقًا على جهاز Android. تم تعيين Google على تغيير ذلك باستخدام Android 11 والذي سيكون به خيار سجل الإشعارات.Android 11 على أجهزة Samsungهذه بعض من مميزات و تحسينات Android 11 العامة. لن تتوفر العديد من تغييرات واجهة المستخدم التي أدخلتها Google على نظام التشغيل الأساسي على هواتف Samsung نظرًا لأن الشركة تطبق غلافها المخصص.لا توجد معلومات متاحة الآن حول الميزات والتحسينات الجديدة التي ستوفرها Samsung مع One UI 3.0.بعض الميزات الجديدة في Android 11 مثل الوضع المظلم المدرك للسياق ومسجل الشاشة الأصلي موجودة بالفعل في إصدارات One UI الحالية.ما هي أجهزة Samsung التي ستحصل على Android 11تطلق Samsung العشرات من الهواتف الذكية كل عام لكل شريحة سعرية في السوق.إن توفير دعم البرامج لجميع هذه الهواتف ليس بالمهمة السهلة.تضمن الشركة ترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل لجميع هواتفها الذكية.هذا يعني أن أي هاتف Samsung تم إصداره مع نظام Android 9.0 و Android 10 سيكون مؤهلاً لنظام Android 11.تحقق من قائمة أجهزة Samsung المؤهلة لنظام Android 11 لمعرفة المزيد.https://jawalplus.com/technology/list-of-samsung-galaxy-phones-eligible-for-android-11-update-with-one-ui-3لا يزال ضمان التحديث الأمني ​​لمدة ثلاث سنوات من Samsung قائمًاتواصل الشركة إصدار تحديثات الأمان للأجهزة حتى بعد تلقيها تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل.تقوم بتقسيمها بين جداول الإصدار ربع السنوية والشهرية.تصدر Samsung أيضًا تحديثات أمان للأجهزة الأقدم من ثلاث سنوات عند الحاجة إلى ذلك.وستستمر سامسونج في القيام بذلك حتى بعد وصول تحديث Android 11 أيضًا.