كشفت تقارير أن شركة سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتفها آيفون 12 ، بعد إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع الهواتف، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمتل على وجود شاحن أو سماعة.
وبحسب موقع MacRumors فإن هناك معلومات مؤكدة بتخلى سامسونج عن إصدار الشواحن أو السماعات حيث أن قرار سامسونج بالاستغناء عن الشواحن السماعات لن يشمل الهواتف الجديدة فقط وإنما سيؤثر على كل راغبى شراء شواحن جديدة لهواتفهم القديمة.
وفقا للموقع فإن هواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج والتى سيتم إطلاقها فى بداية شهر يناير من العام الجديد 2021 لن تشتمل على أى ملحقات جديدة مجانية، حيث من المتوقع أن تسير سامسونج فى نفس الطريق الذى قامت به آبل وهو إصدار شاحن أو كابل فقط للأجهزة الجديدة بسعر منفصل.
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التعليقات على صدمة كبرى لمستخدمى هواتف سامسونج بدءا من العام القادم
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