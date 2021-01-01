في الشهر الماضي ، أضاف Facebook زر تسوق مخصصًا إلى WhatsApp. إنها ميزة بسيطة تتيح لك تصفح كتالوج المتجر ، وبعد ذلك ، إذا وجدت شيئًا مثيرًا للاهتمام ، فابدأ محادثة من المفترض أن تؤدي إلى معاملة. على الرغم من كونه مفيدًا ، إلا أنه لم يكن لديه تدفق تقليدي للدفع. يقوم Facebook بتصحيح ذلك إلى حد ما باستخدام العربات. الآن ، يمكنك تصفح الكتالوج وإضافة عناصر متعددة. عند الانتهاء
، ستتم مشاركة التحديدات كعنصر واحد (مثل عندما ترسل صورًا متعددة إلى شخص ما) في محادثتك مع الشركة. من الناحية النظرية ، يجب أن تسهل هذه المجموعات على التجار قبول الطلبات وتتبعها.
إنها خطوة صغيرة نحو تجربة الدفع التقليدية. في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، لا يبدو أن هناك عملية رسمية لتقديم تفاصيل الدفع والشحن.
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التعليقات على شاهد.. واتساب يضيف عربة أساسية إلى تجربة التسوق
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