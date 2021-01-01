

AirPods Max.. سماعات آبل الجديدة أغلى من iPhone SE AirPods Max.. سماعات آبل الجديدة أغلى من iPhone SE

تعمل Apple على توسيع تشكيلة AirPods الشهيرة الخاصة بها باستخدام زوج من سماعات الرأس باهظة الثمن.



أعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن سماعات فوق الأذن تسمى AirPods Max. تكلفتها 549 دولار. وبالمقارنة ، يبدأ سعر iPhone SE بسعر 399 دولارًا ، بينما يبدأ سعر iPhone 12 الذي تم إطلاقه حديثًا بسعر 699 دولارًا. وفي الوقت نفسه ، تبلغ تكلفة AirPods الأساسية 199 دولارًا.

كما أنها أغلى من العروض المماثلة الأخرى: سماعات Bose's Noise-Canceling Headphones 700 تكلف 339 دولارًا و Beats Studio 3 تكلف 349 دولارًا.

تأتي سماعة الرأس اللاسلكية مع إلغاء الضوضاء وقدرات Siri المدمجة. كما أنها تأتي مع وضع الشفافية



الشهير من نظيرتها في الأذن ، AirPods Pro ، والتي تتيح لك سماع بعض العالم من حولك.

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تعد Apple بحوالي 20 ساعة من عمر البطارية قبل إعادة الشحن. عند وضعها داخل "الحقيبة الذكية" النحيفة المضمنة ، فإنها تدخل في وضع الطاقة المنخفضة بهدف الحفاظ على تلك البطارية. يمكن لسماعة الرأس التبديل بين أجهزة Apple ، مثل iPhone إلى iPad إلى Mac.ستتوفر AirPods Max ، التي سيتم إطلاقها في 15 ديسمبر ، باللون الرمادي والفضي والأزرق والأخضر والوردي.أثبت خط إنتاج Apple AirPods نجاحهالكبير لشركة Apple ، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول ما يعنيه هذا بالنسبة إلى Beats ، العلامة التجارية لسماعات الرأس المتطورة التي استحوذت عليها في عام 2014 مقابل 3 مليارات دولار.إنه وقت غير محتمل من العام بالنسبة لشركة Apple لإطلاق منتجات جديدة - تأتي معظم إعلاناتها قبل موسم التسوق في العطلات بكثير. لكن الشائعات بدأت في الانتشار الأسبوع الماضي عندما ورد أن شركة آبل أرسلت مذكرة إلى مزودي الخدمة حول تغيير قادم في Apple Care.كما أعلنت الشركة عن إطلاق تجربة تمارين Fitness + الخاصة بها حول Apple Watch لأول مرة في 14 ديسمبر. وتشمل خدمة الاشتراك ، والتي تبلغ 9.99 دولارًا شهريًا مقابل 79.99 دولارًا أمريكيًا للعام ، اليوجا والرقص والعضلات الأساسية والتدريب الفاصل عالي الكثافة وأنشطة اللياقة الأخرى.