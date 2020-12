روج لها محمد صلاح .. أفضل هواتف أوبو وأسعارها فى 2020 روج لها محمد صلاح .. أفضل هواتف أوبو وأسعارها فى 2020

استطاعت شركة Oppo أوبو الصينية، فى الفترة الأخيرة اثبات وجودها فى سوق الهواتف الذكية فى العالم، وإصدار هواتف متميزة بأسعار مناسبة، ومنافسة الشركات الكبرى حتى استطاعت إطلاق عدد من أفضل هواتف الأندرويد، ويروج نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم، محمد صلاح، لشركة أوبو، حيث اختارته الشركة ليكون سفيرا للعلامة التجارية لها في مصر والشرق الأوسط.



وتتميز هواتف أوبو عن أى هواتف أخرى فى السوق من فئ الهواتف المتوسطة بأنها تضم كاميرات فائقة الدقة إلى جانب المعالجات القوية التى تقدم أداء عاليا بالإضافة إلى بطاريات كبيرة فى السعة مع أسعار مناسبة، ونعرض عددا من أفضل هواتف أوبو فى 2020 وأسعارها :



هاتف Oppo Reno 4 نسخة مو صلاح

OPPO Reno4 Mo Salah customized version is official - sells for $423 -ويأتي هاتف Oppo Reno4 Mo Salah Edition ، بشاشة قياس 6.43 بوصة، ، وثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، و كاميرات 2 و 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل، ومعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G ، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط، وبسعر حوالى 420 دولار أمريكي، اى ما يعادل 6590 جنيها مصريا لنسخة 8 جيجا بايت رام من الذاكرة العشوائية، و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وألوان الرمادى والأحمر لتكون متناسبة بدرجة أكبر مع الجانب الرياضى، الذى يناسب محبى كرة القدم.هاتف Oppo Reno 4 Proويأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، ويحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وبطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط ، وبسعر 8430 جنيها مصريا لأصغر نسخة، وبالنسبة لخيار 12 + 256 جيجابايت فيتوفر بسعر 9549 جنيها مصريا.هاتف Oppo A92sويأتى بقياس 6.57 بوصة ، من نوع LCD و معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز فى الثانية، ويحتوى على 6 كاميرات، كاميرتين سيلفى تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 و 2 ميجا بيكسل ، أما الكاميرات الخلفية 4 كاميرات الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرات دقة 8 ميجا بيكسل، و 2 ميجا بيكسل، و 2 ميجا بيكسل، وبطارية قدرة 4000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ومعالج من نوع Dimensity 800 SoC ، ونسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية 128/6 و 256/8 ، وسعر يبدأ من 310 دولار أمريكي أ ى ما يعادل حوالى 4.880 جنيه مصرى.هاتف Oppo Find X2 Proوأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، وكاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED، و معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، ونظام Android 10 ، وبطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط، ويبلغ حوالى 18 ألف جنيه مصرى، بألوان الأسود والبرتقالي.