كشفت دراسة جديدة أن نصف البريطانيين يفضلون شراء هاتف جديد بدلاً من العيش بدون أجهزتهم أثناء إصلاحها، حيث وجدت دراسة أجريت على 2000 بالغ أن ستة من كل 10 يفضلون استبدال هاتفًا مكسورًا بآخر جديد بدلاً من إصلاحه، في حين أن واحدًا من كل ثلاثة لا يمكنه الاستمرار أكثر من يوم بدون هاتفه.
وبحسب موقع thesun البريطانى، فإن الشخص البالغ العادي سيتحمل مشاكل الهاتف لمدة ثلاثة أيام فقط في المتوسط، لكن بعض الأخطاء يمكن تحملها أكثر من غيرها، فيما كان واحد من كل ثلاثة مستخدمين للهاتف قادر على الانتظار أسبوعًا قبل إصلاح مشاكل الصوت، في حين أن أكثر من النصف سيتحمل وجود خلل في الكاميرا لمدة شهر أو أكثر، وما يقرب من واحد من كل 10 أشخاص يتقبل العيش بشاشة متصدعة لمدة عام على الأقل.
وظهرت هذه النتائج في دراسة بتكليف من شبكة EE البريطانية، والتي أطلقت خدمة إصلاح في نفس اليوم في متاجر مختارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ووجدت أيضًا أن هناك قلق حقيقى يتعلق بالانفصال عن الهواتف الذكية، حيث يعترف نصف المستهلكين تقريبًا بأنهم لا يستطيعون قضاء يومهم بدونه.
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التعليقات على دراسة: نصف البريطانيين يفضلون شراء هواتف جديد بدلاً من انتظار إصلاح أجهزتهم
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