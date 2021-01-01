

مقارنة كاملة بين سلسلة iPhone 12 و Samsung S20 و Google Pixel (10 هواتف) مقارنة كاملة بين سلسلة iPhone 12 و Samsung S20 و Google Pixel (10 هواتف)

نستعرض هنا مقارنة كاملة بين 10 هواتف من ارقى واعلى الهواتف فى الامكانيات وتصنف كهواتف رائدة، حيث ستكون المقارنة بين سلسة هواتف ايفون Iphone 12 وهي عبارة عن 4 هواتف



1 - ايفون iPhone 12



2- ايفون iPhone 12 Mini

3- ايفون iPhone 12 Pro4- ايفون iPhone 12 Pro Maxوبجانب سلسلة هواتف ايفون ستتم نفس المقارنة مع سلسة هواتف سامسونج Samsung S20 وهى 3 هواتف:1 - Samsung S20 Ultra2- Samsung S203- Samsung S20+بالاضافة الى 3 هواتف من جوجل وهي هواتف:1 - جوجل Google Pixel 4A2 - جوجل Google pixel 4A 5G3 - جوجل Google Pixel 5وستكون المقارنة من جميع النواحي تقريبا وفقا لجميع الامكانيات والاسعار لكل سلسة في صور وفقا لموقع نيو اطلس والتى توضح جميع الفروق بينهم وامكانياتهم كاملة حيث سيتم المقارنة بين النقاط التالية :- حجم ودقة ونوع الشاشة- ابعاد كل هاتف من حيث الطول والعرض والسمك- المعالج الخاص بكل هاتف- وزن كل هاتف- الالوان المتاحة لكل هاتف- مواد التصنيع لكل هاتف- سعة التخزين المتاحة لكل هاتف وامكانية تركيب كارت خارجي- الكاميرا الامامية والخلفية لكل هاتف- اوضاع التصوير للصور والفيديو لكل هاتف- سعة البطارية لكل هاتف- مدى دعم شبكات الجيل الخامس- دعم الشحن اللاسلكي- سعة الذاكرة العشوائية RAM المتاحة لكل هاتف- السعر الرسمي لكل هاتف بالدولار علما بانه يختلف من بلد لاخروفيما يلي المقارنة كاملة :- حجم الشاشة- دقة الشاشة- نوع الشاشة- المعالج- الابعاد (الطول-العرض-السمك)- الوزن- الالوان المتاحة لكل هاتف- مواد التصنيع- الكاميرا الامامية - الكاميرا الخلفية - اوضاع التصوير - اوضاع الفيديو - مساحات التخزين المتوفرة - البطارية - الذاكرة العشوائية- امكانية تركيب كارت تخزين خارجي- دعم شحن وايرليس- دعم 5G- الاسعار



دقة الشاشة



المعالج



الابعاد



مواد التصنيع



الكامير