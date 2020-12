إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone 7 Plus إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone 7 Plus

أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون7، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro Max الأحدث وiPhone 7 Plus كما يلى:





الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: يأتى بشاشة 6.7 بوصة.



iPhone 7 Plus: يأتى بشاشة 5.5 بوصة



دقة الشاشة:iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 × 1284 بيكسل.iPhone 7 Plus: تبلغ 1920 × 1080 بيكسل.نوع الشاشة:iPhone 12 Pro Max: شاشة OLED.iPhone 7 Plus: شاشة IPS LCD.المعالج:iPhone 12 Pro Max: معالج A14 BioniciPhone 7 Plus: معالج A10مساحة الذاكرة:iPhone 12 Pro Max: حوالى 128جيجابايت.iPhone 7 Plus: حوالى 128جيجابايت.نظام التشغيل:iPhone 12 Pro Max: نظام iOS 14iPhone 7 Plus: نظام iOS 14الكاميرا الخلفية:iPhone 12 Pro Max: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.iPhone 7 Plus: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro Max:بدقة 12 ميجابيكسل.iPhone 7 Plus: بدقة 7 ميجابيكسل.البطارية:iPhone 12 Pro Max:بقوة 3687 mAh.iPhone 7 Plus: بقوة 2900 mAh