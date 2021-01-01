كشفت تقارير أن شركة أوبو الصينية تعمل على إصدار هاتف ذكى فى بداية العام القادم 2021 بكاميرا خلفية قابلة للإزالة، حيث سيكون الهاتف هو الأول من نوعه الذى يصدر بهذه التقنية، وذلك بعد الإعلان الرسمى عن هاتف Oppo X 2021 الذى بتصميم فريد إلى جانب شاشة مرنة قابلة للف.
وبحسب موقع Tech Radar فإن شركة أوبو قد حصلت على براءة اختراع لهاتف يمكن ازالة الكاميرا الخاصة به ووضعها مرة أخرى الأمر الذى يمنح الفصة للمستخدمين فى التمتع بالمرونة الكافية عند التصوير دون الإمساك بجسم الهاتف.
وستأتى كاميرا هاتف أوبو القادم ببطارية مزودة بمادة ليثيوم مخصوصة، بعيدا عن بطارية الهاتف، حتى يمكن استخدامها بسهولة، كما أن الكاميرا ستكون بدقة عالية إلى جانب نوعين مختلفين من المستشعرات، وفلاش LED قوى.
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التعليقات على ببطارية منفصلة وواى فاى.. أوبو تعمل على إصدار هاتف بكاميرا قابلة للإزالة
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