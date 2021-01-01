

ببطارية منفصلة وواى فاى.. أوبو تعمل على إصدار هاتف بكاميرا قابلة للإزالة ببطارية منفصلة وواى فاى.. أوبو تعمل على إصدار هاتف بكاميرا قابلة للإزالة

كشفت تقارير أن شركة أوبو الصينية تعمل على إصدار هاتف ذكى فى بداية العام القادم 2021 بكاميرا خلفية قابلة للإزالة، حيث سيكون الهاتف هو الأول من نوعه الذى يصدر بهذه التقنية، وذلك بعد الإعلان الرسمى عن هاتف Oppo X 2021 الذى بتصميم فريد إلى جانب شاشة مرنة قابلة للف.



وبحسب موقع Tech Radar فإن شركة أوبو قد حصلت على براءة اختراع لهاتف يمكن ازالة الكاميرا الخاصة به ووضعها مرة أخرى الأمر الذى يمنح الفصة للمستخدمين فى التمتع بالمرونة الكافية عند التصوير دون الإمساك بجسم الهاتف.



وستأتى كاميرا هاتف أوبو القادم ببطارية مزودة بمادة ليثيوم مخصوصة، بعيدا عن بطارية الهاتف، حتى يمكن استخدامها بسهولة، كما أن الكاميرا ستكون بدقة عالية إلى جانب نوعين مختلفين من المستشعرات، وفلاش LED قوى.

وإلى جانب البطارية التى ستزود الكاميرا سيكون هناك واى فاى Wi-Fi ، و بلوتوث للاتصال اللاسلكى، بالإضافة منفذ شحن من نوع USB-C لشحنها قبل الاستخدام، كما يمكن للمستخدمين فتح بيانات هواتفهم للاتصال بالكاميرا.ومن المميزات التى ستتمتع بها الكاميرا القابلة للإزالة أنها يمكن استخدامها بدلًا من كاميرا سيلفي بحيث يمكن دمجها أسفل الشاشة، كما تتميز بأنها يمكن التحكم بها من بعد من خلال الهاتف لاسكيا.وتعتزم شركة أوبو فى 10 ديسمبر القادم الإعلان رسمي عن سلسلة هواتف Oppo Reno 5 التى أتى بكاميرا خلفية رباعية، ستكون الكاميرا الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، مع شاشة من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة بقدرة 60 هرتز في الثانية، ذات جوانب منحنية، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، مع ظهر زجاجي بلوري.



