كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لهاتف فيفو Vivo المنتظر “فيفو إكس60 برو” Vivo X60 Pro، والمقرر الإعلان الرسمي عنه في نهاية الشهر الجاري.
وتعمل هواتف سلسلة “فيفو إكس60” Vivo X60 المرتقبة بمعالج سامسونج “إكسينوس 1080” Exynos 1080، وهي أول رقاقة معالج للجيل الخامس 5G من سامسونج، بتقنية تصنيع 5 نانومتر.
وبحسب الصور المسربة، يشبه هاتف “فيفو إكس60 برو” في تصميمه هاتف فيفو السابق “فيفو إكس50 برو” Vivo X50 Pro، مع تغيير في موقع الكاميرا الأمامية وواجهة الهاتف.
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التعليقات على صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه
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