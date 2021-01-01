

صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لهاتف فيفو Vivo المنتظر “فيفو إكس60 برو” Vivo X60 Pro، والمقرر الإعلان الرسمي عنه في نهاية الشهر الجاري.



وتعمل هواتف سلسلة “فيفو إكس60” Vivo X60 المرتقبة بمعالج سامسونج “إكسينوس 1080” Exynos 1080، وهي أول رقاقة معالج للجيل الخامس 5G من سامسونج، بتقنية تصنيع 5 نانومتر.



وبحسب الصور المسربة، يشبه هاتف “فيفو إكس60 برو” في تصميمه هاتف فيفو السابق “فيفو إكس50 برو” Vivo X50 Pro، مع تغيير في موقع الكاميرا الأمامية وواجهة الهاتف.

وقالت تسريبات سابقة أن هاتف “فيفو إكس60” Vivo X60 سيصدر بشاشة مسطحة، بينما يصدر “فيفو إكس60 برو” Vivo X60 Pro بشاشة منحنية.وتكشف الصور الأخيرة أن هاتف “فيفو إكس60 برو” سيصدر بكاميرا خلفية في تصميم مستطيل، مع كاميرا واحدة بحجم كبير في الجزء العلوي، واثنان من فتحات الكاميرا بحجم أصغر في الجزء السفلي مع فلاش.







