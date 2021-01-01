صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

صورة الخبر: صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه
صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لهاتف فيفو Vivo المنتظر “فيفو إكس60 برو” Vivo X60 Pro، والمقرر الإعلان الرسمي عنه في نهاية الشهر الجاري.

وتعمل هواتف سلسلة “فيفو إكس60” Vivo X60 المرتقبة بمعالج سامسونج “إكسينوس 1080” Exynos 1080، وهي أول رقاقة معالج للجيل الخامس 5G من سامسونج، بتقنية تصنيع 5 نانومتر.

وبحسب الصور المسربة، يشبه هاتف “فيفو إكس60 برو” في تصميمه هاتف فيفو السابق “فيفو إكس50 برو” Vivo X50 Pro، مع تغيير في موقع الكاميرا الأمامية وواجهة الهاتف.

وقالت تسريبات سابقة أن هاتف “فيفو إكس60” Vivo X60 سيصدر بشاشة مسطحة، بينما يصدر “فيفو إكس60 برو” Vivo X60 Pro بشاشة منحنية.

وتكشف الصور الأخيرة أن هاتف “فيفو إكس60 برو” سيصدر بكاميرا خلفية في تصميم مستطيل، مع كاميرا واحدة بحجم كبير في الجزء العلوي، واثنان من فتحات الكاميرا بحجم أصغر في الجزء السفلي مع فلاش.

صورة الخبر: صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

صورة الخبر: صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صور حية تكشف هاتف فيفو Vivo X60 Pro قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف عليه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27894

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager