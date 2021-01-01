هكذا يمكنك تنظيم التطبيقات على هاتفك الأيفون وإنشاء مجلدات جديدة

من المحتمل أن يكون هاتف أيفون الخاص بك مليئًا بالعشرات من التطبيقات، والتى تستخدم الكثير منها يوميًا والبعض الآخر لا يكون مفيدًا إلا فى المناسبات النادرة لكنك لست على استعداد لحذفها، وقد تعنى كثرة التطبيقات التى تم تنزيلها، التمريرعبر شاشات متعددة للعثورعلى ما تريده، وإذا كنت شخصًا يفضل تنظيمًا أكثر قليلاً، فقد يكون هذا بمثابة كابوس، لحسن الحظ، يمكنك بسهولة تنظيم تطبيقات أيفون الخاصة بك فى مجلدات، ويعد إنشاء المجلدات عملية بسيطة يمكن إكمالها فى بضع ثوانٍ فقط، ويمكنك أيضًا تسمية مجلداتك لجعل حفظ تطبيقاتك بالترتيب أسهل بكثير.
كيفية إنشاء مجلد جديد على هاتف أيفون الخاص بك
1. لإنشاء مجلد، اضغط مع الاستمرار على رمز التطبيق الأول الذى ترغب فى نقله إلى مجلد حتى تبدأ جميع رموز التطبيق فى الاهتزاز وتظهر علامة X صغيرة فى الجانب الأيسر العلوى لكل منها.
2. اضغط لأسفل على أيقونة التطبيق مرة أخرى واسحبه عبر شاشتك إلى تطبيق آخر ترغب فى وضعه فى نفس المجلد، وسيؤدى تحريك رمز تطبيق فوق آخر إلى إنشاء مجلد؛ توقف عن الضغط باستمرار على أيقونة التطبيق لإفلات كلا التطبيقين فى مجلدك الجديد.
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