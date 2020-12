آبل تكشف عن تطبيق ولعبة العام 2020 على متجر التطبيقات آبل تكشف عن تطبيق ولعبة العام 2020 على متجر التطبيقات

بالأمس كان إعلان جوجل عن أفضل التطبيقات في متجرها جوجل بلاي لعام 2020 من قبل المستخدمين والمحررين، واليوم يأتي دور الشركة المنافسة آبل، حيث قامت الأخيرة بتسمية لعبة وتطبيق لكل من أجهزتها، إلى جانب ذكر عنوان في آبل آركيد، ومما لا يثير الدهشة، كان التركيز حول التطبيقات والألعاب التي تعكس حياة المستخدمين في الحجر الصحي، وبشكل نقاط رئيسية، إليكم اختيارات آبل لأفضل التطبيقات والألعاب لعام 2020.



أفضل تطبيق على آيفون: Wakeout



أفضل تطبيق آيفون

أفضل لعبة على آيفون: Genshin Impact

أفضل تطبيق على آيباد: Zoomأفضل لعبة على آيباد: Legends of Runeterraأفضل تطبيق على ماك: Fantasticalأفضل لعبة على ماك: Disco Elysiumأفضل تطبيق على آبل تي في: Disney+أفضل لعبة على آبل تي في:Dandara Trials of Fearأفضل لعبة آبل تي فيأفضل تطبيق على ساعة آبل: Endelأفضل تطبيق ساعة آبل - Apple Watchأفضل عنوان في خدمة آركيد: Sneaky Sasquatchأفضل لعبة في آبل آركيدفي السياق ذاته، أشادت آبل بتطبيق Shine وتطبيق ShareTheMeal التابع للأم المتحدة، وبنفس الوقت، أشادت بالعملاقة Niantic بخصوص لعبتها Pokémon Go، إلى جانب الإشادة بكلٍ من تطبيق Caribu و Explain Everything Whiteboard، حيث الأول تتمثّل مهمته في توفير المزيد من الألعاب والكتب إلى منصة مكالمات الفيديو الخاصة به، أما الثاني، فهو تعزيز التعلم عن بعد باستخدام أداة تعاون قائمة على السحابة.