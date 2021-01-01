آبل تكشف عن تطبيق ولعبة العام 2020 على متجر التطبيقات

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صورة الخبر: آبل تكشف عن تطبيق ولعبة العام 2020 على متجر التطبيقات
آبل تكشف عن تطبيق ولعبة العام 2020 على متجر التطبيقات

بالأمس كان إعلان جوجل عن أفضل التطبيقات في متجرها جوجل بلاي لعام 2020 من قبل المستخدمين والمحررين، واليوم يأتي دور الشركة المنافسة آبل، حيث قامت الأخيرة بتسمية لعبة وتطبيق لكل من أجهزتها، إلى جانب ذكر عنوان في آبل آركيد، ومما لا يثير الدهشة، كان التركيز حول التطبيقات والألعاب التي تعكس حياة المستخدمين في الحجر الصحي، وبشكل نقاط رئيسية، إليكم اختيارات آبل لأفضل التطبيقات والألعاب لعام 2020.

أفضل تطبيق على آيفون: Wakeout

أفضل تطبيق آيفون
أفضل لعبة على آيفون: Genshin Impact

أفضل تطبيق على آيباد: Zoom

أفضل لعبة على آيباد: Legends of Runeterra

أفضل تطبيق على ماك: Fantastical

أفضل لعبة على ماك: Disco Elysium
أفضل تطبيق على آبل تي في: Disney+

أفضل لعبة على آبل تي في:Dandara Trials of Fear

أفضل لعبة آبل تي في
أفضل تطبيق على ساعة آبل: Endel

أفضل تطبيق ساعة آبل - Apple Watch
أفضل عنوان في خدمة آركيد: Sneaky Sasquatch

أفضل لعبة في آبل آركيد
في السياق ذاته، أشادت آبل بتطبيق Shine وتطبيق ShareTheMeal التابع للأم المتحدة، وبنفس الوقت، أشادت بالعملاقة Niantic بخصوص لعبتها Pokémon Go، إلى جانب الإشادة بكلٍ من تطبيق Caribu و Explain Everything Whiteboard، حيث الأول تتمثّل مهمته في توفير المزيد من الألعاب والكتب إلى منصة مكالمات الفيديو الخاصة به، أما الثاني، فهو تعزيز التعلم عن بعد باستخدام أداة تعاون قائمة على السحابة.

المصدر: عالم التقنية

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