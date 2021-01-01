

أفضل هواتف شاومي بكاميرات فائقة الدقة في 2020 أفضل هواتف شاومي بكاميرات فائقة الدقة في 2020

فى الآونة الأخيرة، تفوقت شركة شاومى الصينية، على معظم شركات الهواتف الذكية فى العالم، وأصبحت تنافس شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أكبر مصنع لهواتف الأندرويد فى العالم، وذلك بعدما انتقلت المنافسة من هواوى إليها التى خرجت سريعا من السباق بعد حرمانها من المعدات المطلوبة بسبب العقوبات الأمريكية عليها، ولم تتفوق شاومى فقط فى إصدار هواتف ذكية ذات قدرات كبيرة وإنما تفوقت فى إطلاق أفضل هواتف أندرويد فى الكاميرات.



وحصل عدد من هواتف شاومى على مراكز متقدمة جدا على مؤشر DxOMark الذى يعد أكبر موقع لتقييم كاميرات الهواتف في العالم، حيث تم تصنيف أكثر من هاتف لها على المركز الأول مثل هاتف Mi 10 Ultra ، وذلك ضمن أفضل هواتف الأندرويد فى الكاميرات، وفيما يلى نعرض أفضل هواتف لشاومى فى الكاميرات فى 2020 .



هاتف Mi 10 Ultra

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قدرات الكاميرالكاميرات فائقة الدقة يحتوى هاتف Mi 10 Ultra على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفى هاتف Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية.مواصفات Mi 10 Ultraمراجعة هاتف شاومي الجديد Mi 10 Ultraيأتى هاتف Mi 10 Ultra بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED وبقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، ومعالج من نوع Snapdragon 865 ، وثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و256 و 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 و12 و16 جيجا بايت رام، وبطارية سعة 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، مع الشحن السريع اللاسلكى التى يصل ل 50 واط.هاتف Mi 10T Proقدرات الكاميرايتميز Mi 10T Pro ، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.68، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.مواصفات Mi 10T ProMi Global Homeيأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة ، مع معدل تحديث للشاشة 144 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 865، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع نظام تشغيل Android 10 ، ويأتى الهاتف بنسختين للذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية هى : 128/8 ، 256 /8 ، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB-C .هاتف Mi 10 Proقدرات الكاميراويتميز Mi 10 Pro بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل .مواصفات Mi 10 ProXiaomi Mi 10 Pro DxOMark Review Achieves Highest Overall Camera Scoreيأتى الهاتف بشاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، ومعالج Snapdragon 865 بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت، مع بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.قد يعجبك اي