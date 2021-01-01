

قريبا.. إطلاق هاتف FlexPai 2 القابل للطي عالميا قريبا.. إطلاق هاتف FlexPai 2 القابل للطي عالميا

كشفت شركة “رويول” الصينية Royole عن عزمها الإعلان عن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي “فليكس باي 2” FlexPai 2 عالميا بحلول العام القادم 2021.



وأكدت الشركة رضاها التام بأداء هاتف FlexPai 2 في الصين حتى الآن، والذي يباع بسعر أقل من هاتف سامسونج الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد 2” Galaxy Fold 2 بنحو 500 دولارا تقريبا.



وأطلقت رويول Royole هاتفها الذكي القابل للطي، في إصداره الثاني، في الصين في شهر سبتمبر الماضي، وحمل اسم FlexPai 2، وتم طرحه للبيع بسعر 1,471 دولارا أمريكيا تقريبا.

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ويحسب لشركة رويول Royole أنها أول شركة تطلق هاتفا ذكيا قابلا للطي في الأسواق، وهو هاتف “رويول فليكس باي” Royole FlexPai، والذي سبقت به شركتي سامسونج وهواوي.وكما أكدت رويول، في مارس الماضي، فسوف يتم ترقية هاتفها الذكي القابل للطي FlexPai 2 الجديد، والذي يشبه هاتف الشركة الأول FlexPai في الشكل، لكنه سيكون أفضل كثيرا من حيث نظام المفاصل والشاشة، حيث سيقدم الهاتف الجديد الجيل الثالث من الشاشة المرنة القابلة للطي Cicada Wing، كما أن المفاصل لن تتضمن فجوات يتسلل من خلالها الأتربة، وستكون المفاصل مقاومة للتآكل وأكثر متانة.ويقدم هاتف FlexPai 2 شاشة 7,8 بوصة، بدقة 1440×1920 بيكسل، ومعالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 865، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 8 و12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 و512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,450 مللي أمبير ساعة، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.ويقدم هاتف FlexPai 2 كاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 64 ميجابيكسل، مع عدسة للتصوير فائق العرض بدقة 16 ميجابيكسل، وعدستان بدقة 32 و8 ميجابيكسل.