7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › 7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها

صورة الخبر: 7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها
7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها

الهاتف الذكي أحد أهم الأدوات التي يصعب التخلى عنها، سواء في الأمور الشخصية أو حتى المهنية، ويحرص الكثيرون على اقتناء هواتف الآي فون، خاصة وأن شركة آبل تتشدق بتصريحات عن مدى أمان وبيانات وخصوصية المستخدمين على نظام ”iOS”، لكن مؤخرًا تم الكشف أن هناك برامج تتجسس على أصحاب هذه الهواتف، وحتى نظام المساعدة سيري يقوم بالتصنت عليك.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن المساعد الصوتي ”سيري” على أجهزة الآبل، تقوم بتجميع معلومات وحتى تسجيلات صوتية خلال اعتقادك أن الجهاز مغلق.

ويستعرض ”السلطة”، في التقرير التالي، كيفية حذف تسجيلات ”سيري”، من خوادم آبل، وكيفية حماية الجهاز من تنصت المساعد الإلكتروني، وحماية بياناتك من الاختراق.

خطوات حذف تسجيلات سيري من خوادم آبل

تلك الخطوات يجب تطبيقها على جميع أجهزة آبل، حتى إذا كنت تستخدم نفس البيانات.

اضغط على الإعدادات Settings

اختيار سيري والبحث Siri & Search
أوقف استخدام المساعد سيري، من خلال إلغاء تفعيل عبارة أهلا سيري، أو الضغط على الزر الجانبي لسيري

عند إنهاء هذه الخطوة ستظهر رسالة تخبرك بضرورة حذف بعض بياناتك من خوادم آبل.

انتقل إلى (الإعدادات) مرة أخرى.

اختيار قسم (عام) General، اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (Enable Dictation)، قم بإيقافه، وبمجرد أن تفعل ذلك ستتلقى تحذيرا إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى.

خطوات حماية هاتفك من التجسس أو اختراق البيانات
لا تقوم بفتح روابط لا تعرف مصدرها، أو مجهلة ولا تعرف من قام بإرسالها، ويفضل ألا تضغط على روابط لا تبدأ بالتعريف الأمن https .

امتنع عن منح الأذن للتطبيقات الغريبة الوصول إلى بيانات الهاتف، أو إيقاف برامج حماية الجهاز.

لا تقم بتحميل التطبيقات من خارج المتجر الرسمي لنظام الهاتف.

قم بتحديث النظام الهاتف دائمًا حتى يمكن الوقاية من الفيروسات الجديدة.

اختر كلمة سر مكونة من 18 حرف على الأقل منوعة ما بين حروف وأرقام وعلامات، وابتعد عن اختيار كلمات ترتبط بك بشكل رسمي.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41494

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager