

7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها 7 نصائح تمنع هاتفك الآيفون من التصنت عليك.. تعرف عليها

الهاتف الذكي أحد أهم الأدوات التي يصعب التخلى عنها، سواء في الأمور الشخصية أو حتى المهنية، ويحرص الكثيرون على اقتناء هواتف الآي فون، خاصة وأن شركة آبل تتشدق بتصريحات عن مدى أمان وبيانات وخصوصية المستخدمين على نظام ”iOS”، لكن مؤخرًا تم الكشف أن هناك برامج تتجسس على أصحاب هذه الهواتف، وحتى نظام المساعدة سيري يقوم بالتصنت عليك.



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن المساعد الصوتي ”سيري” على أجهزة الآبل، تقوم بتجميع معلومات وحتى تسجيلات صوتية خلال اعتقادك أن الجهاز مغلق.



ويستعرض ”السلطة”، في التقرير التالي، كيفية حذف تسجيلات ”سيري”، من خوادم آبل، وكيفية حماية الجهاز من تنصت المساعد الإلكتروني، وحماية بياناتك من الاختراق.

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خطوات حذف تسجيلات سيري من خوادم آبلتلك الخطوات يجب تطبيقها على جميع أجهزة آبل، حتى إذا كنت تستخدم نفس البيانات.اضغط على الإعدادات Settingsاختيار سيري والبحث Siri & Searchأوقف استخدام المساعد سيري، من خلال إلغاء تفعيل عبارة أهلا سيري، أو الضغط على الزر الجانبي لسيريعند إنهاء هذه الخطوة ستظهر رسالة تخبرك بضرورة حذف بعض بياناتك من خوادم آبل.انتقل إلى (الإعدادات) مرة أخرى.اختيار قسم (عام) General، اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard.مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (Enable Dictation)، قم بإيقافه، وبمجرد أن تفعل ذلك ستتلقى تحذيرا إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى.خطوات حماية هاتفك من التجسس أو اختراق البياناتلا تقوم بفتح روابط لا تعرف مصدرها، أو مجهلة ولا تعرف من قام بإرسالها، ويفضل ألا تضغط على روابط لا تبدأ بالتعريف الأمن https .امتنع عن منح الأذن للتطبيقات الغريبة الوصول إلى بيانات الهاتف، أو إيقاف برامج حماية الجهاز.لا تقم بتحميل التطبيقات من خارج المتجر الرسمي لنظام الهاتف.قم بتحديث النظام الهاتف دائمًا حتى يمكن الوقاية من الفيروسات الجديدة.اختر كلمة سر مكونة من 18 حرف على الأقل منوعة ما بين حروف وأرقام وعلامات، وابتعد عن اختيار كلمات ترتبط بك بشكل رسمي.