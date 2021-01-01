

سعر ايفون 12 يبدأ من 799$ السعر بالعملة المحلية في مصر وباقي الدول العربية سعر ايفون 12 يبدأ من 799$ السعر بالعملة المحلية في مصر وباقي الدول العربية

سعر ايفون 12 في الدول العربية

iPhone 12 وبعد الإعلان رسميا عن سلسلة ايفون 12 بالأمس، يسعى الكثير إلى البحث عن اسعار ابل ايفون لجميع الاصدارات ومن أجل التسهيل عليك قمنا بعمل هذا المقال المخصص لـ أسعار آيفون 12 في مصر والسعودية والامارات والكويت وباقي الدول العربية حتى تستطيع الوصول إلى سعر الايفون 12 بكل سهولة.ومع تحديث السعر باستمرار.



لكن قبل الاسعار نود أن نشير أن الأسعار الموجودة بالمقال حاليا هي قبل إضافة رسوم الجمارك أو الإضافات الأخرى من قبل الدولة، ومن المعروف أن هواتف الايفون تختلف أسعارها في الدول العربية نظرا لتغيير حالة السوق وحالة العملة المحلية أمام الدولار.

سعر ايفون 12 في مصر:

12,540 جنيه للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

13,350 جنيه للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

14,900 جنيه للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

سعر ايفون 12 في السعودية:

2,990 ريال سعودي للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

3,185 ريال سعودي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

3,560 ريال سعودي للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

سعر ايفون 12 في الإمارات:

2,935 درهم إماراتي للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

3,118 درهم إماراتي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

3,485 درهم إماراتي للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

سعر ايفون 12 في الكويت:

245 دينار كويتي للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

260 دينار كويتي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

291 دينار كويتي للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

سعر ايفون 12 في الأردن:

566 دينار أردني للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

602 دينار اردني للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

673 دينار اردني للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

سعر ايفون 12 في الجزائر:

103,108 دينار جزائري للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

109,560 دينار جزائري للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

122,465 دينار جزائري للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

السعر في المغرب:

7,370 درهم مغربي للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

7,832 درهم مغربي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

8,754 درهم مغربي للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

السعر في السودان:

44,144 جنيه سوداني للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

46,907 جنيه سوداني للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

52,432 جنيه سوداني للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

السعر في ليبيا:

1,094 دينار ليبي للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

1,162 دينار ليبي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

1,299 دينار ليبي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

السعر في العراق:

957,456 دينار عراقي (799$) للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

1,017,371 دينار عراقي (849$) للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

1,137,203 دينار عراقي (949$) للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

السعر في البحرين:

301 دينار بحريني للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

320 دينار بحريني للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

357 دينار بحريني للنسخة 256 / 6 جيجابايت.

السعر في لبنان:

799 دولار أمريكي للنسخة 64 / 6 جيجابايت.

845 دولار أمريكي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.

945 دولار أمريكي للنسخة 128 / 6 جيجابايت.