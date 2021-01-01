

Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro السعر والمواصفات المتوقعة Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro السعر والمواصفات المتوقعة

ظهر السعر والمواصفات المتوقعة لـ Mi 11 و Mi 11 Pro المتوقع الإعلان عنهم قريبا من Xiaomi. تم أيضًا تسريب بعض الصور التي تشير إلى تصميم سلسلة Xiaomi Mi 11 عبر الإنترنت. من المتوقع أن هاتف Mi 11 سيتم إطلاقه في وقت ما في نهاية شهر ديسمبر بتصميم شاشة منحني.



أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي Lei Jun في وقت سابق من هذا الأسبوع أن Mi 11 سيكون من بين الهواتف الأولى التي تأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 888 الذي تم إطلاقه حديثًا.



كل من شاومي مي 11 و Mi 11 Pro سيأتيان بشاشة من نوع AMOLED وبدقة وضوح (+QHD) و بمقاس 6 بوصة.

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و يتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.تم تسريب أيضًا أن الهواتف الذكية سوف تحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية.يحصل Mi 11 على مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل.من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi Mi 11 Pro مزودًا بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، او من الممكن أن يكون مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل.مع كاميرا ثانية بزاوية عريضة 48 ميجابكسل و كاميرا ثالثة بدقة 48 ميجابكسل.يشاع أن كل من Mi 11 و Mi 11 Pro يحتويان على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 128 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1.وهى اخر اصدارات ذاكرة التخزين.من المتوقع أيضًا أن تكون الهواتف مزودة بمستشعرات بصمات الأصابع في الشاشة ودعم خاصية NFC.يمكن أن يكون هناك مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل في الأمام على الهواتف الذكية.البطارية والشحنمن المتوقع أيضا أن هاتف شاومي مي 11 يأتي ببطارية تبلغ سعتها 4780 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقوة 50 وات و 30 وات للشحن اللاسلكي.أما عن الإصدار البرو، يمكن أن يوفر Mi 11 Pro بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير، مع 120 واط شحن سلكي وتبلغ قدرة الشحن اللاسلكي 80 واط.كما أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi أن هاتف مي 11 سيأتي مع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888.من المرجح أن يحتوي شاومي مي 11 Pro على نفس المعالج.ظهرت أيضًا بعض الصور المزعومة لـ Xiaomi Mi 11.تُظهر الصور وحدة كاميرا مربعة في الخلف، مع وضع الكاميرات الخلفية بشكل عمودى.تشير إحدى الصور المسربة أيضًا إلى وجود مكبر الأشعة تحت الحمراء (IR) على الهاتف الذكي.من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف الأصغر Mi 11 في نهاية شهر ديسمبر تقريبًا.يُقال أيضًا أن هاتف شاومي مي 11 سوف يحتوي على شاشة منحنية من جميع الجوانب الأربعة.مشابهه لـ سلسلة Mi 10 التى يوجد بها انحناء على الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة.لم تقدم شاومي رسميا حتى الآن أي تفاصيل حول سلسلة مي 11.لذلك، لذلك يمكن قراءة هذه التفاصيل على أنها مواصفات غير مؤكدة.