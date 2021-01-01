

عاجل: Samsung Galaxy S21 يظهر على GeekBench مع Snapdragon 888 عاجل: Samsung Galaxy S21 يظهر على GeekBench مع Snapdragon 888

قبل أسابيع قليلة من الإعلان عنه يظهر هاتف Samsung Galaxy S21 القادم على منصة Geekbench مع معالج كوالكوم الجديد الذي تطرقنا عنه منذ أيام، وهو معالج Qualcomm Snapdragon 888 الجديد الرائد.



وذلك بعد الشهادة الرسمية والصور المسربة لسلسلة Samsung Galaxy S القادمة، يأتي أحدث دليل على إطلاق هاتف سامسونج S21، مع أحدث معالج من كوالكوم.





يحمل الهاتف رقم طراز SM-G991U وهو عبارة عن مجموعة شرائح متدرجة.

هذا هو الاسم الرمزي لمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 888 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.الهاتف مدرج أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت ويعمل بنظام Android 11.النتائج ليست مثيرة للإعجاب على Geekbench 5.2.5، لكن هذا يعني فقط أن Samsung لا تزال على الأرجح تعمل على تحسين البرنامج على هذا الجهاز.من المتوقع أن تصل سلسلة Samsung Galaxy S21 في وقت مبكر من هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقها في يناير 2021.ظهرت صور مجسمة خاصة بـ +Galaxy S21 في وقت سابق من هذا الأسبوع (بناءً على التسريبات التي حدثت في الماضي) والتي أظهرت لنا تصميمًا مألوفًا مع تطور جديد حول تصميم مجموعة الكاميرا، والتي تتدفق نحو مفتاح التشغيل على الجانب وتبدو جميلة.من المتوقع أن تأتي أعلى مستوى (طراز Ultra) من هذه السلسلة مع دعم S Pen.يُقال أن هذا الجهاز هو الوريث النهائي لسلسلة Galaxy Note، والتي من المتوقع أن تطلق في الخريف المقبل مع تصميمات الهواتف الرائدة القابلة للطي من Samsung مثل Z Fold و Z Flip .



