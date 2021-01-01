

Realme X50 Pro يحصل على 11 Android مع واجهة Realme UI 2.0 Realme X50 Pro يحصل على 11 Android مع واجهة Realme UI 2.0

ببدأ هاتف Realme X50 Pro في الحصول على Realme UI 2.0، مع نظام أندرويد الأحدث الإصدار (Android 11). سوف يبدأ تحديث النظام الجديد على دفعات لمستخدمي Realme X50 Pro. كشفت Realme النقاب عن واجهة Realme UI 2.0 المخصص في سبتمبر الماضي، بعد وقت قصير من إطلاق Google Android 11 لهواتف Pixel. يوفر تحديث Realme UI 2.0 لـ Realme X50 Pro قائمة بالميزات لتخصيص واجهة المستخدم. كما أنه يحمل أيضًا إصلاحات للأخطاء والعديد من التحسينات.



بدأ الآن تحديث ريلمي UI 2.0 المبني على نظام Android 11 وسيتم توصيل التحديث الجديد لهاتف ريلمي X50 Pro بطريقة مرحلية. حيث أعلنت شركة Realme في منشور على منتديات مجتمع Realme أن التحديث سيصل بشكل عشوائي إلى عدد محدود من المستخدمين وسيكون له نطاق أوسع في غضون أيام قليلة.



لتلقي تحديث Realme UI 2.0، يجب أن يعمل هاتفك الذكي ريلمي X50 برو على إصدار البرنامج A.41. تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن التحديث يتم طرحه على دفعات في المرحلة الحالية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جهازك، ستظهر التجربة الجديدة في البداية لمستخدمي Realme X50 Pro الذين يختبرون بالفعل Realme UI 2.0 في إصدار تجريبي.

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لاحظت Realme وذلك في منشور لها على المنتدى الخاص بها، أن تحديث البرنامج الجديد قد يتسبب في عمل X50 Pro ببطء بعض الشيء واستهلاك المزيد من الطاقة خلال الأيام الأولى بعد تلقي التحديث الجديد.قالت الشركة:"“نطلب منك إعطاء بعض الوقت للهاتف الذكي (على الأقل 5 ساعات) بعد شحن الهاتف بالكامل أو استخدام الهاتف الذكي لمدة ثلاثة أيام بشكل طبيعي ، حيث يجب أن يعمل الهاتف الذكي بشكل طبيعي”."يمكنك التحقق من آخر تحديث لـ Realme UI على ريال مي X50 برو من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات.ميزات Realme UI 2.0يتيح التحديث للمستخدمين إنشاء خلفياتهم الخاصة عن طريق اختيار الألوان لصورهم الحالية.يوفر دعمًا لأيقونات الجهات الخارجية للتطبيقات.تلقى Dark Mode على Realme UI ثلاثة إعدادات – محسّن ومتوسط ​​ولطيف.يتيح التحديث أيضًا إمكانية ضبط الخلفيات والأيقونات على الوضع الداكن.القدرة على السماح للمستخدمين بسحب النص والصور والملفات من نافذة عائمة أو من تطبيق إلى آخر عند استخدام وضع تقسيم الشاشة.تحسين صفحة التحرير في الشريط الجانبي الذكي مع خيار تخصيص ترتيب العناصر.أضاف Realme أيضًا “نغمات نغمة” للسماح للمستخدمين بربط نغمات إشعارات متعددة كلحن واحد.يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد فترة زمنية لوضع “عدم الإزعاج”.تحسينات لتطبيق Notes الذي تم تحميله مسبقًا بالإضافة إلى تأثيرات الاهتزاز وخيار السطوع التلقائي المتاح.أداة System Cloner للسماح للمستخدمين بإنشاء نسخة من نظامهم الحالي.وضع غامر لتقليل الانحرافات أثناء اللعب.يجلب التحديث مكبر الصوت لتضخيم مستويات الصوت في بيئة صاخبة.ميزة Sleep Capsule للسماح للمستخدمين بجدولة وقت التوقف عن العمل.بالإضافة إلى الميزات الجديدة الرئيسية، تدعي الشركة أن Realme UI 2.0 تقدم تحسينًا بنسبة 45 بالمائة في استخدام موارد النظام مما يساعد في تحقيق زيادة بنسبة 32 بالمائة في سرعة النظام وزيادة بنسبة 17 بالمائة في استقرار معدل الإطارات مقارنة بالبرنامج السابق الإصدار.