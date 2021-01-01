

أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة يصل إلى الأسواق العربية.. تعرف عليه أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة يصل إلى الأسواق العربية.. تعرف عليه

أعلنت شركة “زد تي إي” ZTE الصينية عن طرح هاتفها الذكي ZTE Axon 20 5G في الأسواق العالمية والعربية، وهو أول هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة، كما أنه داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.



وفتحت “زد تي إي” ZTE باب الحجز المسبق على هاتف ZTE Axon 20 5G عبر موقعها الإلكتروني، وسيبدأ شحن الهاتف إلى المستخدمين بدءا من 21 ديسمبر الجاري، وتقول ZTE أن النسخ ستكون محدودة في البداية.



وعلى الرغم من قلة نسخ الهاتف، وعدم توافره في عدد كبير من الدول، فإنه الهاتف سيصل إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحسب ما أعلنته شركة ZTE، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والفلبين.

وعن سعر الهاتف، الذي طرح في الصين بسعر يعادل 322 دولارا أمريكيا، قالت ZTE أن سعر طرحه العالمي قد يزيد قليلا عن سعره في الصين.ويعمل هاتف ZTE Axon 20 5G بشاشة من نوع أوليد OLED بقياس 6,92 بوصة، ودقة FHD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، ويتميز بكاميرا أمامية أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل، والمزودة بمستشعرات شديدة الحساسية للضوء للحصول على صور واضحة دون تشويش.والكاميرا الخلفية في هاتف ZTE Axon 20 5G رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 64 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة العرض بدقة 8 ميجابيكسل، وعدستين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكلا منهما.ويعمل هاتف ZTE Axon 20 5G بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765جي، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 و8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 10.وبطارية هاتف ZTE Axon 20 5G بسعة 4,220 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.



