في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة أبل بتصحيح واحدة من أكثر الثغرات الأمنية إثارة على الإطلاق، وكانت خلل في ملف الذاكرة في نواة iOS الذي كان يمكن من خلاله الوصول عن بُعد إلى محتويات الجهاز بأكمله، عبر شبكة الـ Wi-Fi، دون الحاجة إلى تدخل من المستخدم. وكانت هذه الثغرات قابلة للانتشار بشكل سريع، دون أي تدخل يذكر من المستخدم. وفي يوم الثلاثاء الماضي تم الإعلان عن ثغرة أخرى خطيرة وشبيهة بها من خلالها يمكن الوصول إلى محتويات الجهاز بالكامل دون أن يشعر المستخدم بشيء، تعرف على ماهية هذه الثغرة وكيف أحمي نفسي منها.
اكتشاف ثغرة في iOS تسمح للهاكرز بالوصول إلى محتويات جهازك بالكامل
اكتشف Ian Beer، عضو فريق Project Zero في Google، ثغرة أمنية في التكنولوجيا المستخدمة لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، بالتحديد في مكون يسمى AWDL اختصارا لـ ” Apple Wireless Direct Link ” وهو بروتوكول يستخدم في أجهزة الآي-فون والآي-باد والماك، وهي التقنية التي تتيح اتصال نظير إلى نظير بين أجهزة أبل، مثل AirDrop لنقل الملفات بسرعة إلى الأجهزة الأخرى، و Sidecar “لتحويل جهاز iPad سريعًا إلى شاشة ثانوية”، تسمح هذه الثغرة للمتسللين بالوصول إلى الصور والبريد الإلكتروني والرسائل على أجهزة iOS دون أن يشعر المستخدم بذلك. ونشر Beer الخبر في وقت سابق على تويتر قائلا إنه يعمل على المشروع منذ بداية العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اكتشاف ثغرة في iOS تسمح للهاكرز بالوصول إلى محتويات جهازك بالكامل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق