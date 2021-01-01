بعد فترة قصيرة فقط من إعلان آبل عن سلسلة هواتف آيفون 12 والتي شهدت إطلاق 4 نسخ، بدأت التقارير تتحدث عن سلسلة آيفون 13 القادمة خلال العام القادم. وتشير التقارير الأولية إلى نية آبل استخدام عدسة تكبير بيرسكوب “Periscope” من سامسونج في هواتفها.
كانت سامسونج قد طورت تقنية بيرسكوب مع قدرة تقريب حتى 100 مرة وأطلقتها مع هواتفها الرائدة هذا العام، ما يجعلها أقوى كاميرا تقريب في السوق. لذلك من الوارد جدًا رؤية تعاون جديد بين الشركة الكورية وآبل هذا العام، كونها الشركة الرئيسية لتوريد شاشات هواتف آيفون وغيرها من القطع.
رغم تميز كاميرات هواتف آيفون ومكانتها ضمن أفضل كاميرات الهواتف، إلا أن آبل لم تعطي في السابق الكثير من الاهتمام لخصائص التقريب وركزت على دقة الصور الطبيعية، لكن ربما نراها تأخذ منحنى مختلف هذه المرة وتبدأ بتوفير كاميرا بقدرات تقريب عالية لجمهورها.
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التعليقات على تقارير حول نية آبل استخدام عدسة بيرسكوب من سامسونج لكاميرا آيفون 13
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