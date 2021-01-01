

هواتف سامسونغ التي ستحصل على نظام Android 11 الجديد هواتف سامسونغ التي ستحصل على نظام Android 11 الجديد

أعلن موقع PhoneArena المختص بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تنوي طرح نظام Android 11 الجديد في 42 طرازا من هواتفها الذكية العام القادم.



وتبعا للموقع فإن هواتف Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra من المفترض أن تحصل على نسخة النظام الجديدة قبل نهاية ديسمبر الجاري، وفي شهر يناير القادم من المفترض أن تصل النسخة إلى عدة نماذج من هواتف غالاكسي هي: Galaxy S10، و+Galaxy S10، و Galaxy S10 Lite، و Galaxy Note 10، و+Galaxy Note 10، و Galaxy Note 20، و Galaxy Note 20 Ultra، وGalaxy Z Flip، وGalaxy Z Fold 2.



وفي شهر فبراير 2021 ستصل Android 11 إلى هواتف Galaxy Fold، وبعدها بشهر إلى أجهزة Galaxy M30s، Galaxy A51، Galaxy Note 10 Lite، Galaxy M31، Galaxy M21، Galaxy Tab S7.

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واعتبارا من أبريل المقبل ستصل نسخة النظام الجديدة إلى مجموعة أخرى من هواتف سامسونغ من الفئات: Galaxy Note، و Galaxy M، و Galaxy A، أما حواسب Galaxy Tab A8 التي أنتجت عام 2019 فمن المفترض أن تصلها هذه النسخة في سبتمبر المقبل.