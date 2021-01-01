سامسونج ربما تستغني عن سلسلة نوت للتركيز على الهواتف القابلة للطي

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سامسونج ربما تستغني عن سلسلة نوت للتركيز على الهواتف القابلة للطي

يبدو أن شركة سامسونج لن تركز على أكثر من سلسلتين من الهواتف الرائدة بداية من العام القادم، فبعد مسيرة طويلة من فئتي Note و S وظهور الهواتف القابلة للطي مؤخرًا، قررت الاستغناء عن أحد الفئات القديمة وبالتحديد فئة نوت للتركيز أكثر على الهواتف القابلة للطي التي تمثل مستقبل الأجهزة الذكية وتقود الشركة تصنيعها.

ووفقًا لرويترز، فإن السبب يعود لانخفاض الطلب على الهواتف الرائدة بعد جائحة كورونا، ما جعل سامسونج تقرر الاستغناء عن النوت.

وتشير رويترز إلى أن ثلاثة مصادر مختلفة أكدت عدم وجود خطط للشركة الكورية لتصنيع سلسلة نوت خلال العام القادم 2021.

ستعوض سامسونج مستخدميها المحبين لسلسلة نوت بتوفير دعم قلم ستايلوس في سلسلة جالكسي S21 ما يعني أن سلسلة S21 ستمثل اندماجًا إلى حد ما للفئتين الرائدتين للشركة سابقًا، ما يرفع من التركيز على تطوير الهواتف القابلة للطي في المستقبل القريب كفئة أساسية للنصف الثاني من العام والإبقاء على سلسلة S في النصف الأول من العام.

كذلك هناك احتمالية لدعم الهواتف القابلة للطي للقلم الذكي خلال 2021، لكن سيكون على المستخدمين شراء القلم بشكل منفصل.

وبسبب ضعف الطلب على الهواتف الرائدة، فربما نرى سلسلة S21 ستضم أكثر من هاتف بمواصفات مختلفة وبأسعار أقل من المعتاد.

ويأتي ذلك بعد طرح آبل لسلسلة هواتف آيفون 12 بسعر يبدأ من 800$، وهو ما سيجبر سامسونج على تخفيض أسعارها.

المصدر: عالم التقنيه

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