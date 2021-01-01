يبدو أن شركة سامسونج لن تركز على أكثر من سلسلتين من الهواتف الرائدة بداية من العام القادم، فبعد مسيرة طويلة من فئتي Note و S وظهور الهواتف القابلة للطي مؤخرًا، قررت الاستغناء عن أحد الفئات القديمة وبالتحديد فئة نوت للتركيز أكثر على الهواتف القابلة للطي التي تمثل مستقبل الأجهزة الذكية وتقود الشركة تصنيعها.
ووفقًا لرويترز، فإن السبب يعود لانخفاض الطلب على الهواتف الرائدة بعد جائحة كورونا، ما جعل سامسونج تقرر الاستغناء عن النوت.
وتشير رويترز إلى أن ثلاثة مصادر مختلفة أكدت عدم وجود خطط للشركة الكورية لتصنيع سلسلة نوت خلال العام القادم 2021.
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التعليقات على سامسونج ربما تستغني عن سلسلة نوت للتركيز على الهواتف القابلة للطي
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