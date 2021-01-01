

يقوم تطبيق Heynote بتحويل الخلفيات إلى قائمة مهام مخصصة يقوم تطبيق Heynote بتحويل الخلفيات إلى قائمة مهام مخصصة

ماذا لو كان للخلفيات غرض وظيفي؟ وذلك بجانب استخداماتها الأخرى، كاختيار خلفية ملتقطة تتضمن لحظات لا تنسى، ناهيك عن اختيار الخلفيات الهندسية والمزيد، باختصار، تُعدّ الخلفيات الجزء الأكثر تخصيصًا وخصوصية في هاتفك، وبالرجوع إلى السؤال، يمكننا القول أن الإجابة تتمثّل مع تطبيق Heynote .



من ناحيته، يأتي تطبيق Heynote بميزة رئيسية وهي إتاحته لك كتابة أي نوع من النصوص “تذكيرات، قوائم مهام، رسائل ,,إلخ”، وإظهارها بعد ذلك على شاشتك الرئيسية أو شاشة القفل أو كليهما، مع ضمان أن يكون النص مرئيًا بشكل أكبر وغير مخفي، بمعنى آخر، بعيدًا عن نوافذ الإشعارات وعناصر والويدجيت المصغرة.



وفي هذا الشأن، يدعم هذا التطبيق ترتيب النص تلقائيًا أو وضعه في أي مكان وبالطريقة التي تختارها، حتى أنك تستطيع ضبطه على تحديث خلفية الشاشة تلقائيًا، إلى جانب ذلك، هناك خيارات الفرز ودعم التمييز وتعيين لون الخلفية وحتى إضافة صورة مخصصة من معرضك الخاص وأكثر من ذلك بكثير.

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أخيرًا، تطبيق Heynote متوفّر للتحميل مجّانًا ولا يتطلب الكثير من الأذونات، وهو متاح حصرًا لحملة أجهزة أندرويد، ويكفي للاستفادة منه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 7.0 فأحدث.تحميل تطبيق Heynote .https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.heynote