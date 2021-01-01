Huawei Mate 40 Pro يصل الإمارات .. تعرف على السعر و المواصفات

أعلنت شركة هواوى الصينية اليوم رسميًا طرح أحدث هواتفها الذكية و هو Mate 40 Pro، وهى الفئة التى تلقي اهتمامًا كبيرًا من الصانع الصيني، حيث الأداء القوي و التصميم المبهر بالإضافة لتجهيزات الكاميرا القوية، لتوفير أفضل تجربة تصوير ممكنة، يأتىذ لك بعدما تم طرح الهاتف فى بعض الدول مطلع الشهر المنصرم.
جاء هاتف هواوي Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.76 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، بها ثقبا مزدوجا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة.
ويقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.
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