تعتزم شركة سامسونج Samsung، التركيز على تصنيع فئة الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تحتل بها المركز الأول في قطاع الهواتف المطوية بمجموعة أجهزة من بينها Z Flip و Galaxy Fold.
وقد أكدت الشركة الكورية الجنوبية على أنها تعمل على هاتف جديد قابل للطي مع تصميم وصفته بأنه "أنحف وأخف وزنا" على عكس الإصدارات الحالية، وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، فأن سامسونج لم توضح ما إذا كان الجهاز التي تعمل على تطويره هو Galaxy Z Fold 3 أم لا.
وبشكل أكثر تحديدا، يبلغ وزن هاتف Galaxy Z Fold2 الحالي حوالي 282 جرام وهو وزن أعلى من الإصدار السابق الذي تميز بوزن 263 جرام، ومقارنة بنموذج هاتف Galaxy Note 20 Ultra الذي يزن حوالي 208 جراما.
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التعليقات على أنحف وأخف وزنا.. سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي
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