

إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 6 إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 6

أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هاتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون 5، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 الأحدث وiPhone 6 كما يلى:







الشاشة:

iPhone 12: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.

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iPhone 6 : يأتى بشاشة 4.7 بوصةدقة الشاشة:iPhone 12: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل.iPhone 6 : تبلغ 1340× 750 بيكسل.نوع الشاشة:iPhone 12: شاشة OLED.iPhone 6 : شاشة IPS LCD.المعالج:iPhone 12: معالج A14 BioniciPhone 6 : معالج A8مساحة الذاكرة:iPhone 12: حوالى 128جيجابايت.iPhone 6 : حوالى 128جيجابايت.نظام التشغيل:iPhone 12: نظام iOS 14iPhone 6 : نظام iOS 12الكاميرا الخلفية:iPhone 12: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.iPhone 6 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.الكاميرا الأمامية:iPhone 12:بدقة 12 ميجابيكسل.iPhone 6 : بدقة 1.2 ميجابيكسل.البطاريةiPhone 12:بقوة 2815 mAh.iPhone 6 : بقوة 1810 mAh