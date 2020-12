تعرف على أفضل تطبيقات جوجل بلاى على هواتف أندرويد خلال 2020 تعرف على أفضل تطبيقات جوجل بلاى على هواتف أندرويد خلال 2020

أعلنت جوجل عن أفضل تطبيقاتها السنوية في قائمة العام، حيث قالت الشركة عبر مدونتها الرسمية: "فى هذا الوقت من العام نحتفل بأفضل ما يقدمه Google Play، وقد أضافت الشركة هذا العام فئات جديدة تقول إن مستخدمي أندرويد سيجدونها ذات صلة ومفيدة بشكل خاص، مثل الاختيارات الخاصة لأفضل التطبيقات للنمو الشخصي والضروريات اليومية.



وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، صوّت المستخدمون لمفضلتهم في كل فئة، وقد ظهر Disney + كأفضل تطبيق لهذا العام للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع حصول SpongeBob: Krusty Cook-Off على مرتبة الشرف في فئة الألعاب، فيما كان فيلمهم المفضل هو Bad Boys for Life وذهبت جائزة اختيار المستخدمين لكتاب العام إلى If It Bleeds للمخرج ستيفن كينج.



وقال مستخدمو النسخة الأمريكية من Google Play كلمتهم، إذ اختاروا Loóna، تطبيق الاسترخاء وقت النوم، كأفضل تطبيق لعام 2020 وThe Legend of Zelda: Breath of the Wild المستوحاة من Genshin Impact كأفضل لعبة لمتجر Play لهذا العام.

قد يعجبك أيضا... loading...

أما أفضل خمسة أفلام فهي Bill & Ted Face the Music وJust Mercy وMiss Juneteenth وOnward وParasite الحائز على جائزة الأوسكار، وتشمل اختيارات كتب المحررين A Promised Land من تأليف باراك أوباما، وحلول ومشاكل أخرى من تأليف Allie Brosh وYou Had Me at Hola للكريس داريا.وتضمنت القائمة الكاملة للجوائز تنويهات في عدد من الفئات الأخرى، حيث تضمن تطبيق Centr للياقة البدنية والتغذية من Chris Hemsworth كأحد أفضل تطبيقات النمو الشخصي وZoom في قسم الأساسيات اليومية، كما تم اختيار ShareTheMeal التابع للأمم المتحدة كأحد أفضل تطبيقات المتجر للأبد، بينما ورد ذكر Disney + وDolby On في قائمة أفضل تطبيقات الترفيه.وسلط المستخدمون الضوء على عدد من الألعاب الأخرى أيضًا، وتشمل اختياراتهم في الألعاب المستقلة Sky: Children of the Light وGris، ومن بين الاختيارات في فئة أفضل الألعاب التنافسية، Legends of Runeterra وGwent وBrawlhalla.