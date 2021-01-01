تعرف على أفضل تطبيقات جوجل بلاى على هواتف أندرويد خلال 2020

أعلنت جوجل عن أفضل تطبيقاتها السنوية في قائمة العام، حيث قالت الشركة عبر مدونتها الرسمية: "فى هذا الوقت من العام نحتفل بأفضل ما يقدمه Google Play، وقد أضافت الشركة هذا العام فئات جديدة تقول إن مستخدمي أندرويد سيجدونها ذات صلة ومفيدة بشكل خاص، مثل الاختيارات الخاصة لأفضل التطبيقات للنمو الشخصي والضروريات اليومية.
وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، صوّت المستخدمون لمفضلتهم في كل فئة، وقد ظهر Disney + كأفضل تطبيق لهذا العام للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع حصول SpongeBob: Krusty Cook-Off على مرتبة الشرف في فئة الألعاب، فيما كان فيلمهم المفضل هو Bad Boys for Life وذهبت جائزة اختيار المستخدمين لكتاب العام إلى If It Bleeds للمخرج ستيفن كينج.
وقال مستخدمو النسخة الأمريكية من Google Play كلمتهم، إذ اختاروا Loóna، تطبيق الاسترخاء وقت النوم، كأفضل تطبيق لعام 2020 وThe Legend of Zelda: Breath of the Wild المستوحاة من Genshin Impact كأفضل لعبة لمتجر Play لهذا العام.
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