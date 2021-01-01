بدأ عالم الهواتف الذكية في الارتداد منذ الأيام الأولى للوباء ، ونتيجة لذلك كان هناك تغيير في الحماية. تقدر شركة Gartner أن Xiaomi تفوقت على Apple في مبيعات الهواتف خلال الربع الثالث من عام 2020 ، حيث قفزت من 32.9 مليون هاتف في العام السابق (8.5٪ من السوق) إلى 44.4 مليون (12.1٪) هذا الصيف. اكتسبت شركة آبل حصة أيضًا ، لكن مبيعاتها من iPhone البالغة 40.6 مليون كانت تراجعت قليلاً عن عام 2019.
لقد كانت أكثر من قصة مألوفة في الأعلى.
احتفظت شركة Samsung بالصدارة بمبيعات بلغت 80.8 مليون (22 بالمائة). تعرضت هواوي لضربة كبيرة وأسقطت مبيعاتها من 65.8 مليون هاتف إلى 51.8 مليون فقط ، لكن هذا ليس مفاجئًا لأن الحظر التجاري الأمريكي أدى إلى تقويض أعمال الهاتف المحمول للشركة.
أضافت جارتنر أن المساحة الإجمالية للهواتف الذكية كانت في حالة أفضل مما كانت عليه في وقت سابق من عام 2020. وكانت المبيعات لا تزال منخفضة بنسبة
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التعليقات على بالأرقام.. شاومي تتفوق على آبل في مبيعات الهواتف الذكية بالربع الأخير
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