بالأرقام.. شاومي تتفوق على آبل في مبيعات الهواتف الذكية بالربع الأخير

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صورة الخبر: بالأرقام.. شاومي تتفوق على آبل في مبيعات الهواتف الذكية بالربع الأخير
بالأرقام.. شاومي تتفوق على آبل في مبيعات الهواتف الذكية بالربع الأخير

بدأ عالم الهواتف الذكية في الارتداد منذ الأيام الأولى للوباء ، ونتيجة لذلك كان هناك تغيير في الحماية. تقدر شركة Gartner أن Xiaomi تفوقت على Apple في مبيعات الهواتف خلال الربع الثالث من عام 2020 ، حيث قفزت من 32.9 مليون هاتف في العام السابق (8.5٪ من السوق) إلى 44.4 مليون (12.1٪) هذا الصيف. اكتسبت شركة آبل حصة أيضًا ، لكن مبيعاتها من iPhone البالغة 40.6 مليون كانت تراجعت قليلاً عن عام 2019.

لقد كانت أكثر من قصة مألوفة في الأعلى.

احتفظت شركة Samsung بالصدارة بمبيعات بلغت 80.8 مليون (22 بالمائة). تعرضت هواوي لضربة كبيرة وأسقطت مبيعاتها من 65.8 مليون هاتف إلى 51.8 مليون فقط ، لكن هذا ليس مفاجئًا لأن الحظر التجاري الأمريكي أدى إلى تقويض أعمال الهاتف المحمول للشركة.
أضافت جارتنر أن المساحة الإجمالية للهواتف الذكية كانت في حالة أفضل مما كانت عليه في وقت سابق من عام 2020. وكانت المبيعات لا تزال منخفضة بنسبة


5.7 في المائة ، لكن ذلك كان أفضل بكثير من الانخفاضات بنسبة 20 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام. ساعدت الظروف "شبه الطبيعية" في الصين على استعادة الإنتاج ، وكانت هناك أيضًا إشارات إلى انتعاش الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
لماذا تقدم Xiaomi إلى الأمام؟ يتعلق الأمر بعاصفة كاملة من العوامل. علاوة على تحسن الظروف الصينية ، استفادت Xiaomi من تراجع Huawei. في غضون ذلك ، أجلت شركة آبل إطلاق iPhone 12 حتى أكتوبر وفقدت الارتفاع المعتاد في سبتمبر. قد تكون نتائج الربع الرابع قصة أخرى - وقد لا ترى هذا يحدث مرة أخرى ، خاصة مع تلاشي هواوي.

المصدر: الوفد

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