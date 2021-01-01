

Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن تشكيلة Redmi Note 9 Series مع مواصفات مميزة وأسعار مُغرية للغاية Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن تشكيلة Redmi Note 9 Series مع مواصفات مميزة وأسعار مُغرية للغاية

سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series لم تصل إلى الصين حتى الآن، ولكن التشكيلة وصلت الآن مع تحديثات كبيرة ومهمة على مستوى العتاد. طراز Pro الجديد يُكلف نفس سعر طراز العام الماضي فهو يُكلف 1600 يوان صيني، ولكن الفرق على مستوى العتاد كبير. في حين أن هذا السعر معقول للغاية، فقد كشفت Xiaomi النقاب أيضًا عن الهاتف Redmi Note 9 5G الذي يُكلف 1300 يوان صيني، والهاتف Redmi Note 9 4G الذي يُكلف 1000 يوان صيني.



سيتوفر الهاتفين Redmi Note 9 Pro 5G و Redmi Note 9 5G في الصين إعتبارًا من 1 ديسمبر. وحتى ذلك الحين، يمكنكم الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة للهواتف الذكية الثلاثة الجديدة أدناه :



Redmi Note 9 Pro 5G

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