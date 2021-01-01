

وصلت Spotify.. القصص في كل مكان وصلت Spotify.. القصص في كل مكان

يبدو الأمر كما لو أن دوائر القصة الصغيرة المتوهجة تتبعنا في كل مكان، إنها موجوة على إنستجرام وفيسبوك وسناب شات وواتساب وتويتر، والآن حتى على Spotify.







هذا الأسبوع، لاحظ بعض المستخدمين الدوائر الموجودة على قوائم تشغيل Spotify الشهيرة، بما في ذلك قائمة التشغيل Christmas Hits، فقد قام Spotify بتضمين رسالة مفيدة تقول "انقر لمشاهدة القصة" في مقطع فيديو نشره مستخدم يوتيوب TmarTn2.

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بعد أسبوع تقريبًا من ظهور Twitter لأول مرة Fleets منشورات مشابهة لقصص Instagram التي تختفي بعد 24 ساعة، بدأت Spotify بهدوء اختبار نسختها من القصص على عدد محدد من قوائم التشغيل الخاصة بها.في بيان لـ Engadget، أكدت الشركة أن القصص كانت بمثابة اختبار، لكنها لم تقدم معلومات إضافية حول ما إذا كانت ستكون متاحة لجميع المستخدمين في المستقبل القريب أو ما إذا كنا سنشاهد المزيد منها.قال متحدث باسم الشركة لموقع Engadget:"في Spotify، نجري بشكل روتيني عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجربة المستخدم لدينا، ينتهي الأمر ببعض هذه الاختبارات إلى تمهيد الطريق لتجربة مستخدم أوسع لدينا والبعض الآخر يخدم فقط كتعلم مهم، ليس لدينا المزيد من الأخبار لمشاركتها بشأن الخطط المستقبلية في هذا الوقت".تختبر Spotify نسختها الخاصة من القصص مع مجموعات مختلفة من المستخدمين منذ فترة، في عام 2019، بدأت في اختبار Storyline، وهي نسخة من القصص للفنانين تتيح لهم مشاركة معلومات من وراء الكواليس حول الموسيقى مع المعجبين، وفي الوقت نفسه، في بداية هذا العام، بدأت الشركة أيضًا في السماح للمؤثرين بمشاركة القصص مع قوائم التشغيل العامة الخاصة بهم.