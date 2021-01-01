باحثون أمريكيون يطورون تقنية لشحن الأجهزة من مسافات بعيدة

تمكن مجموعة من الباحثين فى أمريكا من تطوير تقنية جديدة لشحن الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا من غرفة إلى أخرى ومن مسافات بعيدة داخل المبنى، ووفقا لموقع "تيك إكسبلوريست" العملى، إن باحثين من جامعة "ماريلاند كوليج بارك" الأمريكية بالتعاون مع جامعة "وزليان"، توصلوا إلى تقنية محسنة لتكنولوجيا نقل الطاقة اللاسلكية بعيدة المدى، من دون تركيز حزم الطاقة الضيقة الموجهة.
وأضاف الموقع أن الشحن لاسلكيا من الشائع استخدامه فى شحن الهواتف الذكية، وذلك من خلال وضعها فى لوحة الشحن اللاسلكى فقط، حيث إن تقنية نقل طاقة لاسلكياً على مدى بعيد لا تزال قيد التطوير، مشيرا إلى مفهوم التقنية الجديدة ينطوى على جهاز مضاد الليزر، حيث يمتص الشعاع بشكل متماسك ومثالى للعديد من الفوتونات المضبوطة بدقة، وهو نوع من الليزر الذى يسير معاكسا للزمن الفعلى.
وأظهر الباحثون أن هذا يسمح بتصميم جهاز ماص، لامتصاص مثالى ومتماسك خارج إطار عمل الليزر الأصلى والعاكس للزمن الفعلى، وبدلا من استخدام فرضية سير الحزم الموجهة على طول الخطوط المستقيمة فى هدف الامتصاص، اختار الباحثون فى تقنيتهم الجديدة، طريقة متاهة فوضوية وغير قابلة للإدارة ليتم تشغيلها فى الاتجاه المعاكس للزمن.
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