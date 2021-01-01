

أحد هواتف Oppo الرائدة سيستخدم المعالج SD870، والهاتف Oppo Find X3 Pro سيستخدم SD875 أحد هواتف Oppo الرائدة سيستخدم المعالج SD870، والهاتف Oppo Find X3 Pro سيستخدم SD875

يُشاع أن تشكيلة Oppo Reno 5 Series ستستخدم ثلاث معالجات مُختلفة تشمل Snapdragon 765 و Mediatek Dimensity 1000 و Snapdragon 865. ودتنا هذه المعلومات من المسرب الصيني البارز Digital Chat Station الذي يقول أيضًا أن واحد من هواتف Oppo القادمة سيستخدم المعالج Snapdragon 870. المُسرب لديه الآن المزيد من المعلومات حول هذا المعالج، ولكن هوية الهاتف الذي سيستخدمه لا تزال غامضة بعض الشيء.



سيكون Snapdragon 870 عبارة عن نسخة مكسورة السرعة من المعالج Snapdragon 865. ستعمل النواة الأساسية في المعالج الجديد بتردد 3.20GHz على عكس النواة الأساسية في المعالج +Snapdragon 865 التي تعمل بتردد 3.09GHz، والنواة الأساسية في المعالج Snapdragon 865 التي تعمل بتردد 2.84GHz.



معالج الرسوميات Adreno 650 سيحصل على ترقية مهمة على مستوى التردد، فتردد معالج الرسوميات هذا سيرتقي من 645MHz إلى 905MHz. وبذلك، سترتفع نتيجة معالج الرسوميات الخاصة بالمعالج Snapdragon 870 في منصة إختبارات الأداء بمقدار 70000 نقطة لتتخطى النتيجة الإجمالية 240 آلف نقطة أو نحو ذلك التي يحققها المعالج Snapdragon 865 الحالي.

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ستستخدم شركة Oppo المُعالج Snapdragon 875 الجديد أيضًا، على الرغم من أن هذا المعالج محجوز للهاتف Oppo Find X3 الرائد. سيحتوي هذا الهاتف على شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث عالٍ جدًا وجوانب منحنية كثيرًا. وإلى جانب ذلك، فهناك أيضًا إحتمال أن يضم هذا الهاتف الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة.ووفقًا لـ Digital Chat Station، فسوف يحتوي الهاتف Oppo Find X3 على كاميرا مزدوجة تستخدم مستشعرات Sony IMX700 Series. ستشمل منظومة الكاميرا أيضًا كاميرا واسعة الزاوية ذات دقة عالية. ستستخدم الشاشة والكاميرا نظام إدارة الألوان Oppo Full-path Color Management System الجديد من Oppo.على أي حال، لن يكون Oppo Find X3 وحده، فشركة Oppo تستعد أيضًا لإطلاق الهاتف Oppo Find X3. قد يستخدم هذا الهاتف المعالج Snapdragon 870، ولكن ليس هناك ما يؤكد ذلك حتى الآن.