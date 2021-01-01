يُشاع أن تشكيلة Oppo Reno 5 Series ستستخدم ثلاث معالجات مُختلفة تشمل Snapdragon 765 و Mediatek Dimensity 1000 و Snapdragon 865. ودتنا هذه المعلومات من المسرب الصيني البارز Digital Chat Station الذي يقول أيضًا أن واحد من هواتف Oppo القادمة سيستخدم المعالج Snapdragon 870. المُسرب لديه الآن المزيد من المعلومات حول هذا المعالج، ولكن هوية الهاتف الذي سيستخدمه لا تزال غامضة بعض الشيء.
سيكون Snapdragon 870 عبارة عن نسخة مكسورة السرعة من المعالج Snapdragon 865. ستعمل النواة الأساسية في المعالج الجديد بتردد 3.20GHz على عكس النواة الأساسية في المعالج +Snapdragon 865 التي تعمل بتردد 3.09GHz، والنواة الأساسية في المعالج Snapdragon 865 التي تعمل بتردد 2.84GHz.
معالج الرسوميات Adreno 650 سيحصل على ترقية مهمة على مستوى التردد، فتردد معالج الرسوميات هذا سيرتقي من 645MHz إلى 905MHz. وبذلك، سترتفع نتيجة معالج الرسوميات الخاصة بالمعالج Snapdragon 870 في منصة إختبارات الأداء بمقدار 70000 نقطة لتتخطى النتيجة الإجمالية 240 آلف نقطة أو نحو ذلك التي يحققها المعالج Snapdragon 865 الحالي.
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التعليقات على أحد هواتف Oppo الرائدة سيستخدم المعالج SD870، والهاتف Oppo Find X3 Pro سيستخدم SD875
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