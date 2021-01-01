إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5

صورة الخبر: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5
إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5

أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 ميني بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون 5، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 mini الأحدث وiPhone 5كما يلى:



الشاشة:
iPhone 12 mini: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.

iPhone 5 : يأتى بشاشة 4.0 بوصة



دقة الشاشة:
iPhone 12 mini: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل.

iPhone 5 : تبلغ 1136× 640 بيكسل.




نوع الشاشة:
iPhone 12 mini: شاشة OLED.

iPhone 5 : شاشة IPS LCD.





المعالج:
iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic

iPhone 5 : معالج A13 Bionic





مساحة الذاكرة:
iPhone 12 mini: 64 جيجابايت.

iPhone 5 : 64 جيجابايت.



نظام التشغيل:
iPhone 12 mini: نظام iOS 14

iPhone 5 : نظام iOS 10





الكاميرا الخلفية:
iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.

iPhone 5 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.





الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 mini:بدقة 12 ميجابيكسل.

iPhone 5 : بدقة 1.2 ميجابيكسل.





البطارية
iPhone 12 mini:بقوة 2815 mAh.

iPhone 5 : بقوة 1440 mAh

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2484

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager