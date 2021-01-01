

إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5 إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 5

أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 ميني بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون 5، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 mini الأحدث وiPhone 5كما يلى:







الشاشة:

iPhone 12 mini: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.

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iPhone 5 : يأتى بشاشة 4.0 بوصةدقة الشاشة:iPhone 12 mini: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل.iPhone 5 : تبلغ 1136× 640 بيكسل.نوع الشاشة:iPhone 12 mini: شاشة OLED.iPhone 5 : شاشة IPS LCD.المعالج:iPhone 12 mini: معالج A14 BioniciPhone 5 : معالج A13 Bionicمساحة الذاكرة:iPhone 12 mini: 64 جيجابايت.iPhone 5 : 64 جيجابايت.نظام التشغيل:iPhone 12 mini: نظام iOS 14iPhone 5 : نظام iOS 10الكاميرا الخلفية:iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.iPhone 5 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.الكاميرا الأمامية:iPhone 12 mini:بدقة 12 ميجابيكسل.iPhone 5 : بدقة 1.2 ميجابيكسل.البطاريةiPhone 12 mini:بقوة 2815 mAh.iPhone 5 : بقوة 1440 mAh