

بـ«ضغطة واحدة»| تفعيل ميزة التعرف على الموسيقى في «آيفون وآيباد» بـ«ضغطة واحدة»| تفعيل ميزة التعرف على الموسيقى في «آيفون وآيباد»

أصدرت الشركة آبل، تحديث IOS 14.2 للايفون في وقت سابق من الشهر الحالي، وفيه ميزة للتعرف على الموسيقى استنادًا إلى عينة قصيرة يتم تشغيلها، وذلك انطلاقًا من لوحة مركز التحكم.



يتيح ذلك لمستخدمي الـ«آيفون وآيباد» معرفة اسم أي أغنية أو موسيقى تستمع إليها بضغطة زر واحدة وبدون تثبيت تطبيقات إضافية على الجهاز.





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إليك خطوات تفعيل هذه الميزة:- التأكد من إضافة زر Shazam إلى لوحة مركز التحكم، يجب أن يكون لديك إصدار iOS 14.2 على الهاتف.- الذهاب إلى الإعدادات (Settings)- ثم انتقل إلى قسم مركز التحكم (Control Center)- مرّر لأسفل حتى تصل إلى جزئية «المزيد من عناصر التحكم» More Controls- اضغط على زر الإضافة (+) بجوار خيار التعرف على الموسيقى (Music Recognition)وبذلك يتم إضافة زر التعرف على الموسيقى إلى مركز التحكم بجوار العناصر والاختصارات الأخرى المثبتة على اللوحة بالفعل.كيفية تشغيل الميزة بعد تفعيلها:بعد تفعيل الميزة ، إذا سمعت أغنية حولك في أي مكان، أو حتى عند الاستماع إلى موسيقى خلفية في إحدى مقاطع الفيديو التي تشاهدها على آيفون أو آيباد، فيمكنك معرفة اسم الفنان أو اسم الأغنية بضغطة زر واحدة، كل ما عليك هو عرض لوحة مركز التحكم بالسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة أو السحب لأسفل من الركن الأيمن العلوي للآيفون، ثم النقر على زر Shazam الذي أضفته مؤخرًا.يقوم آيفون بعد ذلك بالاستعانة بالميكروفون للاستماع إلى عينة من الموسيقى التي تعمل حاليًا، وبمجرد تحديد الأغنية يظهر إشعار أعلى الشاشة يحتوي على اسم الاغنية واسم الفنان.عند الضغط على الاشعار يتم فتح متصفح الويب الافتراضي والانتقال إلى صفحة حيث يتم عرض مزيد من المعلومات حول الموسيقى بالإضافة إلى عرض أغاني أخرى مشابهة لها.