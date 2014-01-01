

نظام iOS 15 قد يتخلى عن دعم iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone SE نظام iOS 15 قد يتخلى عن دعم iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone SE

في العام 2021، ستقوم شركة آبل على الأرجح بإصدار تحديث iOS 15 بإعتباره الإصدار الرئيسي التالي من نظام iOS. ومع ذلك، يُشاع الآن أنه مع تحديث iOS 15 القادم ستتوقف شركة آبل عن دعم بعض طرازات iPhone القديمة، بما في ذلك iPhone 6s و iPhone 6s Plus، وكذلك iPhone SE الذي تم إصداره منذ عدة سنوات.



هناك فرصة كبيرة أن يكون معظم الأشخاص الذين يمتلكون iPhone 6s أو iPhone 6s Plus أو iPhone SE قد إنتقلوا إلى طرازات أحدث، لذا من المحتمل ألا يكون عدد الأشخاص المتأثرين بهذا القرار كبيرًا، ولكن في نفس الوقت، أولئك الذين لا يزالون يحتفظون بهذه الطرازات القديمة لأي سبب من الأسباب، فيبدو أنه حان الوقت بالنسبة لهم للترقية إلى طرازات أحدث.



يجب أن نشير إلى أنه على الرغم من أن آبل قد لا تدعم الأجهزة القديمة مع نظام iOS 15، فإن هذا لا يعني أنه سيتعذر عليك المضي قدمًا والإستمرار في إستخدام هاتفك. سيستمر هاتفك في العمل حتى يتوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب، ولكن كما قلنا، نظرًا لعمر هذه الهواتف، فقد لا يكون من السيء التفكير في الترقية إلى هاتف أحدث حتى لو كان يعمل بنظام الأندرويد.



لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق تحديث iOS 15 أو هوية الميزات التي سيجلبها إلى هواتف آبل المدعومة، لذلك سيتعين علينا الإنتظار حتى تطفو هذه التفاصيل على السطح.