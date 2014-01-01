

جوجل تُزيل ميزة محادثات الفيديو الجماعية في خدمة Google Hangouts جوجل تُزيل ميزة محادثات الفيديو الجماعية في خدمة Google Hangouts

على مر السنين، أنشأت جوجل العديد من المنتجات والخدمات، وفي بعض الأحيان تتداخل هذه الخدمات مع بعضها البعض مما يتسببت في حدوث إرتباك. خدمة Google Hangouts هو مثال على ذلك، فقد كانت هذه الخدمة في الماضي هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها إجراء محادثة فيديو جماعية.



ومع ذلك، غيرت جوجل الأمور مؤخرًا من خلال تقديم منصات مثل Google Meet و Google Duo، وكلها تدعم ميزات مماثلة. ومع ذلك، يبدو الآن أن جوجل أوقفت ميزة محادثة الفيديو الجماعية في Google Hangouts، وتقوم الآن بتوجيه المستخدمين نحو Google Meet إذا كانوا يريدون إجراء محاثة فيديو جماعية مماثلة في المستقبل.



يتم الآن إستقبال مستخدمي Google Hangouts الذين يقومون بتشغيل التطبيق برسالة تخبرهم أنه يجب إجراء محادثة الفيديو الجماعية من خلال Google Meet. كما أنها تسلط الضوء على بعض مزايا Google Meet، مثل التسميات التوضيحية الفورية وميزة مشاركة الشاشة. من غير المستغرب أن تبدأ جوجل في نقل مستخدمي Google Hangouts نحو Google Meet لأن الشركة تخطط لإيقاف خدمة Google Hangouts في نهاية المطاف.



إذا كنت لا تزال تستخدم Google Hangouts لإجراء محادثات الفيديو الجماعية، فقد يكون من الجيد بالنسبة لك الإنتقال إلى Google Meet والتعود على الواجهة والميزات الجديدة.