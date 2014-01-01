"هواوي" تنوي أن تدعم هواتفها بـ"عدسات شبه بشرية"

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صورة الخبر: "هواوي" تنوي أن تدعم هواتفها بـ"عدسات شبه بشرية"
"هواوي" تنوي أن تدعم هواتفها بـ"عدسات شبه بشرية"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة، تنوي أن تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية في عام 2021 المقبل.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "هواوي" تنوي أن تعتمد تقنية جديدة في هواتفها أطلقت عليها اسم "العدسة السائلة".

وسيمكن للعدسة السائلة الجديدة من هواوي أن تحسن بصورة كبيرة من استقرار الصور الملتقطة بهواتفها وتركيزاتها ونقائها.

وسيمكن للعدسة السائلة أن تقلل وقت التركيز الخاص بالصور إلى بضع ميلي من الثانية لتصبح متطابقة تقريبا لتركيز العين البشرية، وهو ما جعل الخبراء يطلقون على تلك العدسات الجديدة "عدسات شبه بشرية".

كما يمكن أن لتلك العدسات في هواتف هواوي أن تغير وضعية العدسة للتقريب بدلا من تحريك العدسات، بطريقة أشبه أيضا بالعدسات البشرية.

وستدعم هواوي عدساتها السائلة الجديدة بمستشعر جديد من سوني أطلق عليه "آي إم إكس 782".

المصدر: سبوتنيك

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