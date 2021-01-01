

هواوي تطلق حملة الحجز المسبق لسلسلة أجهزتها اللوحية MatePad T10 في السوق المصري هواوي تطلق حملة الحجز المسبق لسلسلة أجهزتها اللوحية MatePad T10 في السوق المصري

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لأجهزتها اللوحية MatePad T10 وMatePad T10s بدءً من يوم 25 نوفمبر في السوق المصري بسعر 3,499 جنية للجهاز الأول وبسعر 4,299 جنية للجهاز الثاني، حيث وتتوافر الأجهزة في جميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.



يتميز هواوي MatePad T10s وMatePad T10 بتقنية HUAWEI Histen 6.1. التي تقدم تجربة صوتية فائقة الوضوح، بجانب تزويد هواوي MatePad T10s بميزة سماعات Harman Kardon الشهيرة. بالإضافة الي دعم الجهازين لوضع Kids Corner الذي يمكن الأطفال من أن يلعبوا ويتعلموا من خلال تأثيرات عرض محسّنة لسيناريوهات مختلفة.



وقال “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر، ” إن المستهلك المصري يأتي على رأس أولويات هواوي في تقديم أفضل المنتجات وبأفضل الأسعار، حيث يعد السوق المصري من أكبر وأفضل الأسواق الواعدة التي تعمل فيها شركة هواوي وتوليها بالأولوية في طرح أحدث وأفضل منتجاتها من الأجهزة الذكية سواء الهواتف أو اللوحية لتقديم كافة وسائل الاتصال والتواصل له مع أحدث التكنولوجيا العالمية.”

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يأتي Huawei MatePad T10s بشاشة عرض مقاسها 10.1 بوصة مع تكنولوجيا ™HUAWEI ClariVu، التي تضفي الحيوية والإشراق في تفاصيل محتوي الشاشة. كما يأتي الجهاز بسماعات Harman Kardon التي تقدم تجربة صوتية فائقة. يعمل الجهاز بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المميزة من هواوي مع معالج HUAWEI Kirin 710A و3 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 64 جيجا بايت وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير.بينما يتمتع Huawei MatePad T10 بأداء سلس وسريع مع معالج HUAWEI Kirin 710A و2 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 32 جيجا بايت وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير. كما يتمتع الجهاز بشاشة قياس 9.7 بوصة عالية الوضوح من نوع IPS.تعتمد أجهزة Huawei MatePad T10s و Huawei MatePad T10على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما أضافت هواوي تطبيق البحث Petal Search، حيث يوفر أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات.بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget – Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.