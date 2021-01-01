أعلنت شركة سامسونغ عن أحدث هواتف الفئة Galaxy A الذي طورته ليكون من بين أكثر الهواتف المنافسة لهذا العام.
ويأتي جهاز Galaxy A12 بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفقا لأحدث المعايير العالمية، مزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وقادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD.
ويضمن الأداء الممتاز له معالج ثماني النوى من نوع Helio P35 بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 أو 6 غيغابايت، وذواكر تحزين داخلية 32 أو 64 أو 128 غيغابايت يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
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التعليقات على سامسونغ تطرح هاتفا متطورا بسعر منافس
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