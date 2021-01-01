

هواوي تُسجل براءة اختراع جديدة لقياس درجة الحرارة بواسطة الهاتف الذكي هواوي تُسجل براءة اختراع جديدة لقياس درجة الحرارة بواسطة الهاتف الذكي

ما تزال شركة هواوي تحافظ على مرتبها بين أكثر الشركات تسجيلًا برءات اختراع؛ حيث سجلت من يناير حتى أكتوبر 8,607 براءة تتعلق بتقنية الاتصال اللاسلكي.



وفي جديد الشركة قد كشف تقرير من Sina Tech عن تسجيل العملاق الصيني براءة اختراع جديدة تتعلق بقياس درجة حرارة الأجسام بواسطة الهواتف الذكية تم تقديم طلب تسجيلها في 31 مارس الماضي 2020.



وتحمل عنوان “Graphical User Interface for Temperature Measurement and Display Results” أي ” واجهة مستخدم تخطيطية لقياس درجة الحرارة وعرض النتائج على الشاشة”، فيما تم الإعلان عنها رسميًأ في 13 نوفمبر الجاري وفقًا للتقرير.

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وأشار ملخص البراءة إلى بعض التفاصيل من حيث أن عملية قياس حرارة جسم الإنسان أو الأجسام أخرى تتم عن طريق كاميرا الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي ويمكن عرض النتيجة على شاشة الجهاز المُستخدم!الآن قد يبدو الأمر مألوفًا ولاسيما أن الشركة قد أطلقت نسختين الأولى هونر بلاي 4 و بورشيه هواوي مايت 40 RS وكلاهما يحملان ميزة قياس درجة الحرارة من 20- إلى 100 درجة مئوية عبر كاميرا IR؛ لكن بالنسبة للتسجيل الجديد قد يكون الأمر مختلفًا في حال أردات الشركة تضمينها في هواتفها القادمة ربما!