ما تزال شركة هواوي تحافظ على مرتبها بين أكثر الشركات تسجيلًا برءات اختراع؛ حيث سجلت من يناير حتى أكتوبر 8,607 براءة تتعلق بتقنية الاتصال اللاسلكي.
وفي جديد الشركة قد كشف تقرير من Sina Tech عن تسجيل العملاق الصيني براءة اختراع جديدة تتعلق بقياس درجة حرارة الأجسام بواسطة الهواتف الذكية تم تقديم طلب تسجيلها في 31 مارس الماضي 2020.
وتحمل عنوان “Graphical User Interface for Temperature Measurement and Display Results” أي ” واجهة مستخدم تخطيطية لقياس درجة الحرارة وعرض النتائج على الشاشة”، فيما تم الإعلان عنها رسميًأ في 13 نوفمبر الجاري وفقًا للتقرير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هواوي تُسجل براءة اختراع جديدة لقياس درجة الحرارة بواسطة الهاتف الذكي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق