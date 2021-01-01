تتحضر شركة هواوي إلى إطلاق الجيل الجديد من هواتفها “سلسلة P50” بالرغم من العقوبات الأمريكية التي زادت حدتها خلال الشهور الماضية مضظرة إياها الإعلان على أن مايت 40 هو أخر هواتف الشركة بمعالج كيرين إلا أن التسريبات الجديدة تعبث القليل من الأمل!
فقد جاءت الأخبار حول سلسلة الشركة P50 بكونها ستحمل نفس معالج مايت 40؛ وهو كيرين 9000 في خطوة من شأنها المحافظة على نسق موعد الكشف عن السلسلة المعهود في مارس أو إبريل القادمين.
هذا بالإضافة إلى أن السلسلة ستأتي مع شاشة OLED من تصنيع سامسونج أو إل جي وفقًا لمقربين من الشركة؛ بعد أن حظيت كلتا الشركتين الكوريتن على تصريح من الحكومة الأمريكية لتزويد الشركة الصينية بالشاشات مطلع أكتوبر الماضي 2020.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هواوي P50 سيحمل معالج كيرين 9000 وشاشة OLED كورية “تسريبات”
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق