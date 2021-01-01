

هواوي P50 سيحمل معالج كيرين 9000 وشاشة OLED كورية “تسريبات” هواوي P50 سيحمل معالج كيرين 9000 وشاشة OLED كورية “تسريبات”

تتحضر شركة هواوي إلى إطلاق الجيل الجديد من هواتفها “سلسلة P50” بالرغم من العقوبات الأمريكية التي زادت حدتها خلال الشهور الماضية مضظرة إياها الإعلان على أن مايت 40 هو أخر هواتف الشركة بمعالج كيرين إلا أن التسريبات الجديدة تعبث القليل من الأمل!



فقد جاءت الأخبار حول سلسلة الشركة P50 بكونها ستحمل نفس معالج مايت 40؛ وهو كيرين 9000 في خطوة من شأنها المحافظة على نسق موعد الكشف عن السلسلة المعهود في مارس أو إبريل القادمين.



هذا بالإضافة إلى أن السلسلة ستأتي مع شاشة OLED من تصنيع سامسونج أو إل جي وفقًا لمقربين من الشركة؛ بعد أن حظيت كلتا الشركتين الكوريتن على تصريح من الحكومة الأمريكية لتزويد الشركة الصينية بالشاشات مطلع أكتوبر الماضي 2020.

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وبالعودة للمعالج الذي يشكل مرتكزًا لا غنى عنه في صناعة الهواتف الذكية والذي يحتاج في الوضع الطبيعي إلى ترقية دائمة لمجاراة الطور الكبير في تضمين الميزات الجديدة والمنافسة مع تقديم سرعة أداء تضاهي المنافسين؛ تبقى هذه النقطة محل تحدي كبير لهواوي.في حين أن لجوئها إلى استخدام معالج كيرين 9000 يمكن أن يحل المشكلة بشكل مؤقت في سلسلة P القادمة بعد تخزين كمية كبيرة منه قبل نفاذ قرار منع TSMC من تزويدها بالرقاقات، لكن ماذا بعد نفاذ الرقاقات؛ ولاسيما أن هواتفها الأخرى تأثرت بشكل كبير بسبب العقوبات وتراجعت مبيعاتها بشكل حاد، أو حتى لجوئها لبيع علامتها التجارية هونر!