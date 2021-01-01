

آبل تعتزم نقل جزء من إنتاج آيباد و ماك بوك إلى فيتنام آبل تعتزم نقل جزء من إنتاج آيباد و ماك بوك إلى فيتنام

طلبت آبل من شركة فوكسكون التي تصنّع أجهزتها بحث نقل جزء من الطاقة الإنتاجية لأجهزة آيباد وحواسب ماك بوك إلى فيتنام بدلاً من الصين.



ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من العام القادم في مصنع فوكسكون الموجود بمدينة Bac Giang الفيتنامية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود آبل الاستراتيجية لتنويع مصادر توريدها وعدم الاعتماد على الصين فقط وذلك بسبب تنامي الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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مازال من غير الواضح ما هي الطرازات التي ستصنعها آبل من أجهزة آيباد و ماك بوك في فيتنام، وما هو حجم الطاقة الإنتاجية التي ستنقلها إلى هناك.اعتماد آبل على فيتنام بدلاً من الصين ليس جديداً، فقد بدأت الشركة بتصنيع سماعات آير بود برو الجديدة فيها. حتى أن لديها خطوط إنتاج في الهند لتصنيع بعض طرازات آيفون، لكنها لم تكن بسبب الخلافات الأمريكية الصينية، بل استجابة لمتطلبات الهند وحوافزها الانتاجية.يذكر أن فوكسكون تخطط لاستثمار 270 مليون دولار لتوسع طاقتها الإنتاجية وخطوط التجميع في فيتنام. وكانت وسائل الإعلام الصينية قد ذكرت سابقاً أن فوكسكون تخطط لنقل أكثر من 30% من طاقتها الانتاجية خارج الصين.