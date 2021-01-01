توقعات بتراجع مساهمة هواوي في سوق الهواتف العالمي إلى 4 % خلال العام المقبل 2021 بعد العقوبات والحظر الأمريكي.حصة هواوي في سوق الهواتف العالمي ستنخفض إلى 4% في 2021 "تقرير"
زادت الضعوطات على هواوي بعد دخول أخر العقوبات الأمريكية ضدها حيز التنفيذ بمقاطعة مزودي وشركات أشباه الموصلات لها وعلى رأسهم مزودها الأول بالرقاقات شركة TSMC.
على إثر الحدث كان من الطبيعي أن تعاني الشركة في قادم الأيام وتتقلقص مبيعاتها؛ وهو الحاصل فعلًا اليوم بعد انكماش مبيعاتها خلال الربع الأخير بشكل حاد؛ مع توقع أن تكون مساهمتها في سوق الهواتف العالمي هذا العام 14% فقط وفقًا لـBusinessStandard.
وفي خضم التقرير جاء التوقع بانخفاض شحنات هواتف هواوي في العام المقبل 2021 إلى 4% من إجمالي مساهمة الشركات المصنعة في سوق الهواتف العالمي، وهو ما يعد تراجعًا كبيرًا في حصة المنافس الأول لسامسونج وحتى آبل خلال على مدار الأعوام الماضية.
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